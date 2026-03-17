Až poslední zápas kvalifikace ve Wu-chanu mezi vítěznou Čínou a Brazílií rozhodl o tom, že české basketbalistky postoupily na zářijový světový šampionát. Po debaklu s Belgií 50:93 potřebovaly k postupu porážku Brazílie. „Byly to velké nervy a myslím si, že o to větší byla radost na konci,“ prohlásila reprezentační trenérka Romana Ptáčková.
Ptáčková k postupu na MS: Sladká tečka po náročném turnaji, ale byly to nervy
Když v neděli Mali neporazilo Brazílii a Češky nevyhrály nad Čínou, nepřinesla jim postup ani porážka Jižního Súdánu s Mali a po prohře s Belgií musely dále čekat. Z pěti možností na první účast na MS od 2014 vyšla až ta poslední.
Průběh utkání mezi Čínou a Brazílií národní tým sledoval nejdříve v hotelu Crown Plaza a na závěr se vrátil autobusem do haly, kde dostal od Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) oficiálně vstupenku do Berlína. „Měly jsme strach, protože jsme věděly, že předtím Mali s Brazílií vedlo taky před poslední čtvrtinou o 14 bodů a nakonec prohrálo. V basketu není nic dopředu jasné, ale tentokrát to vyšlo, takže obrovská úleva. Spadl nám kámen ze srdce a máme z toho velkou radost,“ uvedla Ptáčková.
Její tým na turnaji porazil Jižní Súdán a jako klíčová se ukázala výhra o 19 bodů nad Brazílií, přes prohry s Mali, Čínou i Belgií se české basketbalistky dostaly mezi 16 účastníků MS.
„Byl to nesmírně náročný turnaj. V téhle fázi klubových sezon, kdy hráčky musely přeletět přes půl světa, hrály pět zápasů v sedmi dnech, prakticky jsme netrénovaly. Nemůžeme se divit, že ta forma nebyla top, protože jsme měly před začátkem dva společné tréninky. Pak se něco málo trénovalo během, ale co uděláte při tomhle fyzickým vyčerpání...,“ řekl Ptáčková.
Českému týmu navíc chyběly podkošové hráčky. „Julča Reisingerová přijela s velkým zdravotním handicapem. Odehrála tři zápasy, které jsme nutně potřebovaly, pomohla ve čtvrtém. Pivotek bylo jak šafránu. Pak to hodně viselo na Emmě Čechové, která byla skvělá. Byly hráčky, které tady měly virózu hned na začátku,“ líčila trenérka. „Když sečtete všechno a teď víme, že jsme postoupily, tak je to obrovský bonus. Nebudeme myslet na to, že se nám některé zápasy nepovedly, že výkon nebyl úplně stoprocentní, ale on opravdu v tuhle část sezony těžko může být ideální,“ prohlásila Ptáčková.
Tým převzala v květnu 2022, kdy nahradila Štefana Svitka. S omlazeným kádrem na EuroBasketu v roce 2023 v Tel Avivu a Lublani skončila sedmá a loni v Brně a Pireu šestá. Předloni v srpnu basketbalistky postoupily z předkvalifikace MS v Mexiku. „Je skvělé, že jsme prakticky na každé akci uspěly. Teď je to taková sladká tečka, že se povedlo se probojovat po dlouhých letech na mistrovství světa,“ radovala se Ptáčková.
Stoupalová: Je to největší odměna za všechny ty roky práce
Jako odměnu pro tým za roky práce bere postup na MS kapitánka basketbalistek Natálie Stoupalová. „Přesun do haly byl vlastně strašně stresující, protože jsme ještě nevěděly, jestli si jedeme pro tiket, nebo nejedeme. Ale jsme strašně rády, že jedeme do Berlína,“ řekla Stoupalová. „Tohle je ta největší odměna za všechny ty roky práce, co jsme tady odvedly. Konečně se na nás usmálo i to štěstí. Jsme strašně šťastné.“
Postup na šampionát bere jako velký úspěch. „Dívala jsem se na to naposledy jako malá v televizi, takže být na mistrovství světa je něco neskutečného. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázaly,“ prohlásila.
„Psychicky se zvednout po takovém zápase, jako byl s Mali, není vůbec jednoduché. Jsem strašně ráda, že jsme to jako tým zvládly a postavily se k tomu takhle, protože ten zápas s Brazílií byl prostě rozhodující. Samozřejmě jsme se mohly bavit o tom, co jsme udělaly dobře, co jsme udělaly špatně s Mali, ale teď prostě jedeme do Berlína my a to je na tom to nejdůležitější.“
„Tohle je pro nás ta nejsladší tečka po tom, čím jsme si prošly. I nějakými nešťastnými zápasy, které mohly být spíš na naší straně. Bylo to i trochu se štěstím a konečně se usmálo na nás,“ dodala Stoupalová.