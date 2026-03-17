Duel proti favoritkám se jim nepovedl. České basketbalistky prohrály v kvalifikaci mistrovství světa s Belgičankami vysoko 50:93 a postup na šampionát jim zajistí pouze vítězství Číňanek v závěrečném utkání skupiny proti Brazilkám.
Češky schytaly v kvalifikaci MS debakl od Belgičanek a k postupu potřebují výhru Číny
Při výprasku od vítězek posledních dvou mistrovství Evropy byla nejlepší českou střelkyní s 13 body Veronika Voráčková, o bod méně dala Emma Čechová. Za vítězky zazářila 22 body Kyara Linskensová.
Úřadující mistryně Evropy Belgičanky, které hrály kvalifikační turnaj s jistotou účasti na šampionátu, ovládly skupinu A bez porážky. Už v sobotu se kvalifikovala i Čína a po české porážce s Belgií postoupilo také Mali. Poslední pozice připadne buď Česku, nebo Brazílii.
Český tým bez zraněné pivotky Julie Reisingerové se v úvodu dvakrát dostal do vedení po trojkách Voráčkové a kapitánky Natálie Stoupalové a udržel se v náskoku i po koši Emmy Čechové i další trefě Voráčkové z perimetru, po které to bylo 11:7. Favoritky ale otočily stav devítibodovou šňůrou, kterou přerušila až Julie Pospíšilová. Po koších Gabriely Andělové a Čechové snížil český tým do konce první čtvrtiny na 17:18.
Belgičanky na začátku druhé desetiminutovky odskočily díky úspěšným pokusům Elise Rametteové a Ine Jorisové zdálky do vedení 24:19. Dvě akce potom zakončila opět Čechová, Belgičanky ale znovu unikly po koši Kyary Linskensové a trojce Antonie Dalaereové. Český tým se ještě přiblížil na rozdíl tří bodů po trojce Petry Holešínské a držel ho i po koších Pospíšilové a Stoupalové. Zbytek poločasu ale Belgičanky ovládly 12:2 a získaly rozhodující vedení.
Na startu druhého poločasu sice odpověděla na trojku Julie Vanloové stejně Stoupalová, další pasáž ale ovládly Belgičanky 15:2 a měly už náskok 26 bodů. Linskensová v této fázi dala 13 bodů. Dvanáctibodovou sérii přetrhla až dvěma šestkami Čechová. Po trojce Alicie Courthiauové zakončily favoritky třetí čtvrtinu s vedením o 30 bodů.
Češky daly ve třetí i v závěrečné čtvrtině jen po devíti bodech. Za Belgii jich dala osm v poslední části Becky Masseyová, která trojkou uzavřela skóre. Belgičanky díky tomu dosáhly na nejvyšší výhru turnaje.
České basketbalistky se na MS mohou představit poprvé od roku 2014, kdy v Ankaře a Istanbulu skončily deváté poté, co o čtyři roky dříve na turnaji v Karlových Varech, Brně a Ostravě získaly stříbro. Na dalších šampionátech v roce 2018 ve Španělsku a o čtyři roky později v Austrálii chyběly.
Kvalifikační turnaj o postup na MS basketbalistek
Kvalifikační turnaj o postup na MS basketbalistek
Česko – Belgie 50:93 (17:18, 32:45, 41:71)
Sestava a body Česka: Voráčková 13, Čechová 12, Stoupalová 8, Holešínská 3, E. Hamzová 2 - Pospíšilová 4, G. Andělová, Malíková, Šotolová a Zeithammerová po 2, Fučíková.
Nejvíce bodů Belgie: Linskensová 22, Vanloová 15, Meessemanová 14.
Fauly: 15:12. Trestné hody: 4/3 – 9/7. Trojky: 5:12. Doskoky: 30:43.