Basketbalistky zabojují v kvalifikaci s Belgií, varianty postupu na MS jsou tři

Pátým zápasem v sedmi dnech zakončí české basketbalistky v úterý proti Belgii kvalifikaci mistrovství světa v čínském Wu-chanu. O dvou postupujících na zářijový šampionát v Berlíně tak ve skupině A rozhodne až poslední den. Vedle Češek o postup usilují také Mali a Brazílie. Přímý přenos sledujte od 9:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Tým trenérky Romany Ptáčkové nastoupí proti suverénní Belgii s bilancí dvou výher a dvou porážek. V případě vítězství by se nemusel zabývat ostatními výsledky. Účast na šampionátu by Češkám ale už předtím mohla zajistit výhra posledního Jižního Súdánu nad Mali, nebo v posledním duelu vítězství favorizované Číny nad Brazílií.
Češkám nevyšly dvě možnosti na zaručení první účasti na MS od roku 2014 už v neděli. Mohla je tam posunout porážka Brazílie s Mali, které ale ztratilo náskok 14 bodů a prohrálo. Následně mohla rozhodnout výhra nad domácí Čínou, které ale reprezentantky po napínavém boji podlehly 74:84.
Belgie je jasný favorit, ale není neporazitelná
Belgičanky ovládly poslední dva EuroBaskety v roce 2023 v Tel Avivu a Lublani a loni v Brně a Pireu. Ve Wu-chanu vyhrály všechny čtyři duely a nejtěsnějším rozdílem s nimi prohrála Čína o 25 bodů. S Belgičankami se český tým utkal naposledy loni v červnu na domácím ME v Brně a prohrál 60:72. O dva roky dříve jim podlehl také na kontinentálním šampionátu v Tel Avivu 41:84.
„Je to extrémně kvalitní tým. Jeden z nejlepších evropských. Teď dvakrát za sebou vyhrály mistrovství Evropy. Myslím si, že jsme schopné s nimi hrát, ale budeme muset hrát náš nejlepší basket od první do poslední minuty, což je těžké. Je to náš poslední zápas. Zatím se nám to úplně nedařilo. Ale určitě do toho zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát a zajistit si postup,“ řekla křídelnice Veronika Voráčková. „Musíme do toho zápasu jít naprosto na sto procent. I kdyby byla jednoprocentní šance, tak ji musíme zkusit. Tady už se není na co šetřit,“ uvedla trenérka Ptáčková.
Češky si uvědomují, že překvapit suverénní Belgičanky v čele s nejužitečnější hráčkou posledních dvou EuroBasketů Emmou Meessemanovou je velice náročné. „Muselo by se stát hodně věcí, aby se to povedlo. Muselo by se jim ne úplně dařit jako doteď. Myslím si, že tady na turnaji hrajou asi nejlíp, co jsem je za poslední dobu viděla. Určitě líp než na Evropě minulý rok. Mají skvělý tým, nikdo jim nechybí. Nám by muselo padat z dálky, musely bychom hrát kolektivně a mít spoustu doskoků, získaných balonů a chodit do protiútoku,“ zhodnotila křídelnice Gabriela Andělová.
Kapitánka Natálie Stoupalová doufá, že zdolat Belgii je možné. „Určitě to nebude nic lehkého, ale my víme, o co hrajeme. Chceme si to určitě uhrát samy. Vzhledem k tomu, že poslední zápas s nimi v Česku byl celkem vyrovnaný, tak nějaké možnosti tam určitě jsou a věříme si na ně,“ prohlásila.
Ptáčková se svým realizačním týmem naplánovala reprezentantkám na pondělí volný den na načerpání sil. „Určitě to bylo nutné nejen z hlediska fyzického, ale i mentálního. Potřebovaly se nutně odreagovat. My jsme to měli připravené. Věděli jsme, že ať budeme mít postup jistý, nebo nebudeme, tak že dneska prostě to volno musí dostat,“ řekla Ptáčková.