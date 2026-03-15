České basketbalistky podlehly ve Wu-chanu ve čtvrtém utkání kvalifikace MS po dramatickém závěru domácí Číně 74:84 a nevyužily šanci si definitivně zajistit účast na zářijovém šampionátu v Berlíně.
Basketbalistky sahaly v závěru po senzaci, nakonec ale podlehly Číně 74:84
Češky si připsaly druhou porážku a k postupu potřebují v úterý buď výhru Jižního Súdánu s Mali, nebo samy porazit úřadující mistryně Evropy Belgičanky, či následnou porážku Brazílie s Čínou.
Nejlepší českou hráčkou byla Emma Čechová, jež zaznamenala double double za 23 bodů a 13 doskoků. Za domácí dala 14 bodů S'-jü Wang. Proti Belgii uzavře tým trenérky Romany Ptáčkové vystoupení na turnaji v úterý od 9:30 našeho času.
Čína už před utkáním získala díky výhře Brazílie nad Mali jistotu účasti na MS. Český tým naopak potřeboval k definitivní pojistce opačný výsledek. Češky se s domácím výběrem utkaly před týdnem ve Wu-chanu už v přípravě a prohrály v nekompletním složení 51:85.
Číňanky v úvodu vedly 4:0 i 6:4, ale potom Češky otočily stav na 10:6. K Čechové, která se postarala o prvních sedm bodů, se přidala trojkou Petra Holešínská. Domácí výběr ale odpověděl šestibodovou šňůrou a po vyrovnání Čechové na 12:12 dal na přelomu první a druhé čtvrtiny dalších devět bodů v řadě. V závěru první desetiminutovky se na tom podílela i 220 centimetrů vysoká Čang C'-jü.
Sérii přerušila Veronika Voráčková, Číňanky ale dál navyšovaly rozdíl. Po další sedmibodové sérii odskočily už na 30:16. Závěr prvního poločasu ale patřil Češkám, pasáž vyhrály 10:3 a přiblížily se na rozdíl sedmi bodů. Čechová si polepšila na 13 bodů a osm dala ve druhé čtvrtině Voráčková.
Druhý poločas začala úspěšnou střelou Eliška Hamzová. Na pět bodů snížily Češky ještě třikrát, ale domácí zase odskočily do náskoku 49:41. Přes koncem třetí čtvrtiny díky šesti bodům Gabriely Andělové a dalšímu koši Čechové Češky snížily na 53:57, ale s klaksonem ještě Čchen Jü-ťie zajistila domácím šestibodový odstup.
Na startu závěrečné desetiminutovky Chan Sü a Luo Sin-jü získaly Číně dvouciferný náskok. Český tým ale bojoval o postupovou výhru a po dvou trestných hodech Voráčkové a trojce Holešínské snížil na 66:70. Kateřina Zeithammerová pak nedala dvě šestky, ale kapitánka Nátálie Stoupalová zkorigovala na rozdíl dvou bodů.
Domácí ale znovu navýšily rozdíl na 74:68. Trojkou sice odpověděla Zeithammerová a po druhé trefě Jang Šu-jü z perimetru i další trefou z dálky Stoupalová, ale v koncovce si Čína pojistila výhru.
Čína – Česko 84:74 (17:12, 37:30, 59:53)
Čína – Česko 84:74 (17:12, 37:30, 59:53)
Nejvíce bodů Číny: S'-jü Wang 14, Sü Chan 12, Sin-jü Luo a Šu-jü Jang po 11.
Sestava a body Česka: Čechová 23, Holešínská 12, Voráčková a Stoupalová po 11, E. Hamzová 4 – G. Andělová 6, Pospíšilová 4, Zeithammerová 3, Malíková, Reisingerová, Šotolová.
Fauly: 15:21. Trestné hody: 19/14 – 15/8. Trojky: 6:8. Doskoky: 42:42.
Další zápasy skupiny A:
Mali – Brazílie 73:76 (15:20, 37:35, 62:48)
Belgie – Jižní Súdán 102:64 (21:16, 53:28, 86:39)