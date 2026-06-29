Kvalifikace bez Veselého i Satoranského. Tým naopak doplní Sehnal a Kárník

Vyhlížený reprezentační návrat a rozlučka i před domácími fanoušky se nekonají. Jeden z nejúspěšnějších basketbalistů historie, Jan Veselý, se ze zdravotních důvodů omluvil a reprezentaci na kvalifikaci o mistrovství světa neposílí. Kromě českého pivota výběr Luboše Bartoně nedoplní ani rozehrávač Tomáš Satoranský, přibýt by naopak měla trojice Ondřej Sehnal, James Kárník a Patrik Samoura. Přímé přenosy z kvalifikačních utkání se Švédskem i Estonskem sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Pro Satoranského s Veselým skončila sezona ve středu, kdy Barcelona prohrála ve finále španělské ligy s Valencií 1:3 na zápasy. „S trenérem Lubošem Bartoněm jsme s klukama byli ve spojení v průběhu celého play-off včetně finálové série. Domluvili jsme se na společný telefonát v době, kdy byl národní tým v Bělehradě, abychom probrali aktuální situaci a možnosti,“ řekl generální manažer české reprezentace Jiří Welsch.
Satoranský v kvalifikaci odehrál tři ze čtyř zápasů. Loni na přelomu listopadu a prosince se jako hlavní tahoun podílel na výhrách v Praze nad Švédskem 97:80 a v Tallinu nad Estonskem 97:92. Na konci února v duelu v Koperu při porážce se Slovinskem 59:99 chyběl, ale v domácím duelu se stejným sokem v Jihlavě při prohře 84:86 nechyběl.
„V případě Tomáše jsme byli domluveni, že se k týmu připojí za předpokladu, že mu to umožní zdravotní stav. Bohužel tahle podmínka zůstala nenaplněná, protože Tomáš bojoval se zdravotními potížemi v průběhu celé druhé poloviny sezony a obzvlášť v průběhu play-off. Absolvoval několik dalších lékařských intervencí, které ho držely ve hře, ale například kvůli nim vynechával některá utkání právě v play-off včetně finálové série,“ uvedl Welsch.
Satoranský chyběl i v prvním finálovém duelu s Valencií, do dalších tří utkání při porážce 1:3 na zápasy nastoupil. Na konci května se do sestavy Barcelony vrátil po nespecifikovaných zdravotních problémech po pěti týdnech. „Ačkoliv jeho snaha a vůle tam jednoznačně byla a byla deklarovaná od začátku, tak jeho zdravotní situace to bohužel komplikuje natolik, že se k týmu během nadcházejících kvalifikačních utkání na hřišti nepřipojí,“ konstatoval Welsch.
Šestatřicetiletý Veselý v první polovině května oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Za národní tým hrál naposledy v září 2022 na EuroBasketu v Praze a Berlíně. „V případě Honzy žádný předběžný příslib nebyl. V podstatě jediné, na čem jsme byli domluveni, bylo, že se spojíme po konci sezony. Během toho sobotního telefonátu nám Honza potvrdil, že ačkoliv sezonu dokončil na hřišti, tak to bylo za nemalou cenu, která mu to umožnila. V tuto chvíli není fyzicky ani mentálně připravený se k reprezentačnímu týmu připojit a tím tak oddalovat předem ohlášený konec kariéry,“ řekl Welsch.
Kariéra bývalého hráče Partizanu Bělehrad nebo Washingtonu a Denveru v NBA a Fenerbahce Istanbul se tak definitivně uzavřela. „Rád bych nejenom za sebe, ale i za celý reprezentační tým Honzovi pogratuloval k fantastické kariéře a ke všem úspěchům, ať už individuálním nebo týmovým, kterých dosáhnul a které nebude pro další generace českých basketbalistů jednoduché překonat. Končí opravdový velikán českého basketbalu,“ dodal Welsch.
Český tým začal přípravu minulý týden v Poděbradech a v sobotu sehrál v Bělehradu neveřejný přípravný zápas se Srbskem, v němž prohrál 76:90. Dnes začal další týden kempu v Praze a tým doplnili už i rozehrávač Ondřej Sehnal z Nymburka, křídelník Patrick Samoura z Mylhúz a pivot James Kárník z Girony. Naopak šestnáctiletý rozehrávač Marek Houška se po debutu v Bělehradu podle domluvy vrátil do národního týmu do 18 let.