Lídr basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský byl zklamaný, že nedokázali dobře rozehraný zápas se Slovinskem v kvalifikaci mistrovství světa vyhrát. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně vedli čtyřikrát o 19 bodů, ale nakonec v dramatické koncovce podlehli 84:86. Čeští basketbalisté zabojují o tři postupová místa proti Švédsku a Estonsku. Podle Satoranského bude důležité, v jaké sestavě se sejdou.
Satoranský byl zklamaný po prohře se Slovinskem: Hodně to mrzí, odešla nám fyzička
„Odešla nám fyzička. Věděli jsme, že ještě přitvrdí. Samozřejmě můžete to vědět, ale potom co na to nohy. Nohy byly asi unavené u všech. Já jsem to na sobě cítil hodně ve druhém poločase, že mi odešly nohy hodně do střelby, do nájezdů, v kontaktu. Bohužel. Samozřejmě to hodně mrzí, protože první poločas jsme hráli velice dobrý basketbal jak v obraně, tak v útoku. Zůstali jsme v zápase, hráli jsme až do konce, měli jsme možnost vyrovnat, ale bylo tam až moc chyb,“ řekl Satoranský, který doplnil tým až na duel v Jihlavě. V pátek v Koperu při porážce 59:99 nehrál.
Z posledního útoku se snažil ještě vyrovnat, ale neprosadil se. „Zaprvé jsem přestal driblovat, když přebrali, což je školácká chyba. Druhá byla, že jsem šel pro faul a pak už jsem neměl nohy na zakončení. Myslel jsem, že by něco pískali, protože nějaký kontakt jsem tam cítil, ale je to hodně fyzické tady na FIBA, což mě docela překvapuje. Je tady spoustu rozhodnutí rozhodčích, která jsou pro mě nová. Spousta útočných faulů ve clonách, ale toho kontaktu nechávají dost. Slovinci si to ale zasloužili za to, jak bojovali ve druhém poločase,“ uznal Satoranský. Na rozhodčí si nechtěl stěžovat. „Já si myslím, že to bylo na obě strany. Že to nebylo nefér vůči jedné,“ dodal.
Byl zklamaný, že nedokázal pomoci k vítězství. „Myslím si, že toho obětuju dost v tom kalendáři, co mám, kdy můžu mít volno. Ale já jsem tu kvalifikaci začal s tím, že bych se chtěl ještě poprat o mistrovství světa a s tím jsem přijel, že chci ten zápas vyhrát. Určitě to nebyl ideální stav, když se prohrálo o 40 ve Slovinsku. Ukázalo se, že nám trošku chybí víc rotace klíčových hráčů, jako byla v prvním okně. Jako je Ondra Sehnal, (chybějící) James Kárník byl hodně znát dnes,“ uvedl Satoranský.
Podle něj národnímu týmu chybí vysocí hráči, kteří by dominovali pod košem. „To nám určitě chybělo. Bohužel nemáme moc na výběr v téhle době. Není moc hráčů, kteří by mohli přijet se zkušeností a s touhle fyzičností. Takže uvidíme, jak se sejdeme na to třetí okno,“ konstatoval hráč Barcelony.
Před zápasem ho vyprodaná Horácká aréna přivítala obrovským aplausem. „Tak samozřejmě je to krásné. Já jsem se snažil to úplně tolik nevnímat, protože se soustředím na zápas a nechtěl jsem jsem z toho vykolejit. Ale je to úžasné. Hlavně je úžasné, že se naplnila tahle hezká hala. To bylo pěkné. Mrzí to o to víc, že lidi nás hnali dopředu, i když odešly síly, tak jsme vlastně i díky nim zůstali v zápase. Ale nepovedený druhý poločas to rozhodl,“ řekl.
V červenci budou Češi bojovat o tři postupová místa ve Švédsku a doma s Estonskem. Slovinci mají ze čtyř zápasů tři výhry, Češi a Estonci po dvou a Švédové jednu. „Určitě budeme muset vyhrát oba zápasy, abychom postoupili a měli co nejlepší bilanci do druhé fáze. Nejdůležitější je, jak se sejdeme. Tým je asi jiný, když přijedu já. Byl by jiný, kdyby přijel Honza Veselý. A jak říkám, hráči typu James Kárník, Ondra Sehnal. Bude to na tom hodně záležet,“ uvedl český reprezentant.
Basketbalová premiéra v nové hale v Jihlavě ho zaujala. „Jsem tady poprvé. Hala super. Myslím si, že oproti Pardubicím má výhodu pro basketbal v tom, že není tak velká. Nebo spíš je dobře udělaná, že lidi jsou blíž hřišti, takže tu atmosféru vnímáte líp. Určitě je super mít takovou halu, která není daleko od Prahy ani od Brna,“ dodal Satoranský.