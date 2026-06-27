Basketbalisté prohráli v generálce na kvalifikaci MS v Srbsku 76:90

Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělehradu domácímu Srbsku 76:90. Porážce nezabránil 16 body jediný současný tuzemský zástupce v NBA Vít Krejčí z Portlandu. Pro svěřence trenéra Luboše Bartoně byl duel testem na poslední dva zápasy skupiny H v kvalifikaci mistrovství světa. V pátek 3. července se představí ve Stockholmu proti Švédsku a o tři dny později přivítají v Brně Estonsko, přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Nejlepším střelcem utkání byl s 20 body Nikola Jovič. Hvězdný Nikola Jokič z Denveru zaznamenal double double s 16 body a 14 doskoky a přidal osm asistencí.
V českém kádru v Srbsku zatím Bartoňovi chyběli rozehrávač Ondřej Sehnal z Nymburka, pivot James Kárník z Girony a křídelník Patrick Samoura z Mylhúz, kteří se k týmu zařadí po návratu v Praze. Jasno zatím není o účasti rozehrávače Tomáše Satoranského a pivota Jana Veselého z Barcelony.
„Byla to dobrá příprava. Hráli jsme proti soupeři, který hraje na téhle úrovni fyzický basket, a se srbskými rozhodčími. Dostatečně nás to připravilo na dvojzápas proti Švédsku a Estonsku,“ zhodnotil utkání Bartoň.
„Celkově si myslím, že jsme hráli to, co jsme chtěli. Bylo ale vidět, že jakmile soupeř přitvrdil, tak nám zase trošku kolabovala rozehrávka. Třeba jsme neztráceli míče, ale dostávali jsme se do těžkých pozic a to procento šlo dolů. Tím pádem soupeř mohl běhat, což se nám stalo třeba i proti Slovinsku,“ prohlásil Bartoň.
„To je věc, kterou víme a snažíme se ji nějak korigovat. Na druhou stranu, když nám chybí hráči jako Satoranský a Sehnal, tak to musí být někým zastoupené. Byla tam spousta pozitivních věcí. V útoku jsme si dávali míče a měli velmi dobrou aktivitu v obraně. Bohužel soupeř byl opravdu fyzický na všech postech a na doskoku. Ta převaha tam byla velká,“ konstatoval Bartoň.
Poprvé si za národní tým zahrál šestnáctiletý rozehrávač Marek Houška z Děčína, který si připsal čtyři body, dva doskoky a jednu asistenci.
První příležitost dostal také dvaadvacetiletý pivot Jakub Nečas, který působí v NCAA. Proti Srbům si připsal 10 bodů, čtyři doskoky a dvě asistence.
„Houška dokázal, že na tuhle úroveň patří. Samozřejmě s nějakou minutáží, s nějakou zkušeností se to bude zlepšovat. Fyzicky to ještě není úplně ono, ale už sem patří a myslím, že to za těch 12 minut dokázal. Udělal spoustu dobrých věcí na obou stranách hřiště. Je vidět, že tu basketbalovou DNA má v sobě, takže určitě velká pochvala. Předčil moje očekávání, jestli jsem nějaká měl,“ prohlásil Bartoň.