Úplně jsem nevěděl, s čím do toho zápasu jít, přiznal Nečas nejistotu po herní pauze

Úvodní generálku za zavřenými dveřmi sice čeští basketbalisté proti favorizovanému Srbsku s Nikolou Jokičem vyhrát nedokázali (76:90), v nezvyklé sestavě se ale postupně sehrávali na blížící se kvalifikaci o mistrovství světa. Novou tváří byl v seniorském týmu například dvaadvacetiletý Jakub Nečas, který v sezoně hraje v zámořské NCAA a na evropské půdě nepůsobil přes tři roky. Při svém debutu byl s 10 body třetím nejlepším střelcem výběru trenéra Luboše Bartoně, přestože naposledy do utkání nastoupil 13. března.
„Já jsem úplně nevěděl, s čím do toho zápasu jít. Je to po čtyřech měsících, co vůbec hraju basketbal, evropský basket po třech letech. Snažil jsem se na to nějak adaptovat. První vstup mi úplně nevyšel. Pak už jsem ale dokázal hrát to, na co jsem zvyklý. Našel jsem si nějaké pozice. Myslím, že i týmově jsme na konci vypadali líp a líp. Zápas nám celkově pomohl v souhře,“ řekl Nečas.
Češi v úvodu vedli 11:3, ale postupně se začal prosazovat favorizovaný soupeř. „Začali jsme dobře. Dokázali jsme hrát ty systémy, na kterých jsme se před zápasem domluvili. Potom jsme si bohužel nepohlídali doskok. Oni byli větší, silnější a důraznější. To je dostalo zpátky do zápasu,“ uvedl Nečas.
„Dokázali nás vlastně jen uběhat. Nebyli jsme na to fyzicky připraveni. Mysleli jsme si, že budou hrát na postupný útok. Oni nás prostě dostali v přechod z útoku do obrany a v rychlých protiútocích celkově, ale myslím si, že jsme se celý zápas drželi a ukázali jsme, že můžeme hrát s top týmy Evropy,“ pochvaloval si Nečas test před zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a proti Estonsku.
Zápas byl neveřejný, hrál bez diváků. Týmu to usnadňovalo vzájemnou komunikaci. „Musíme být připraveni na to, že ve Švédsku a potom proti Estonsku taková atmosféra za zavřenými dveřmi už nebude a budeme si o sobě muset dávat víc vědět a komunikovat ještě líp,“ dodal Nečas.