Denver zdolal Spurs v prodloužení, bodově se blýskli Jokič s Wembanyamou

Duel Denveru se San Antoniem rozhodlo až prodloužení. Výhru 136:134 v něm vybojovali Nuggets, které táhl Nikola Jokič se 40 body, 13 asistencemi a osmi doskoky. Na druhé straně zářil Victor Wembanyama s 34 body, 18 doskoky a sedmi asistencemi. Denver v zápase otáčel, když prohrával až o 13 bodů, ale nakonec si připsal osmý triumf za sebou a upevnil čtvrté místo v Západní konferenci. Spurs jsou druzí.
Jokič trefil v prodloužení minutu před koncem klíčový koš z odskoku a následně i rozhodující šestky 10 sekund před sirénou. Trojka Dylana Harpera s klaksonem už jen porážku Spurs zmírnila.
Denver přitom v poslední čtvrtině ještě doháněl manko 11 bodů. Aaron Gordon ale ubránil osm sekund před koncem De’Aarona Foxe a na druhé straně smečí po Jokičově asistenci vyrovnal. Prodloužení už ovládli domácí.
„Fantastický zápas. Jeden z nejzábavnějších, jakých jsem byl kdy součástí. Přál bych si, abychom ho zakončili vítězně, ale i porážka nám něco přinese. Byl to skvělý test,“ řekl dvaadvacetiletý Francouz Wembanyama. Spurs nepomohlo ani 50 doskoků, Nuggets jich měli 44.
Mezi San Antoniem a Denverem jsou v tabulce třetí Los Angeles Lakers, kteří v sobotu nehráli, ale oznámili, že vedle Luky Dončiče jim do konce základní části bude chybět kvůli zranění i rozehrávač Austin Reaves. Potíže s břišním svalem ho vyřadí na čtyři až šest týdnů. Lakers zbývá odehrát pět zápasů.
Už jistý vítěz Východní konference Detroit stále bez Cadea Cunninghama, jemuž zkolabovala plíce, zvládl i zápas proti Philadelphii. Dokázal využít absence Joela Embiida a vyhrál 116:93. Devatenácti body k tomu pomohl Tobias Harris a 16 body a 14 asistencemi Daniss Jenkins.
Ofenzivně laděné utkání na Floridě získalo Miami, které přehrálo Washington 152:136. Heat už o půli vedli o 20 bodů, po třetí čtvrtině o 31. Vítězství nad posledním celkem ligy řídil s 32 body Jaime Jaquez, 24 bodů, 19 doskoků a sedm bloků nasbíral Kel’el Ware.
Výsledky NBA
Miami – Washington 152:136, Denver – San Antonio 136:134 po prodl., Philadelphia – Detroit 93:116.