Basketbal

SESTŘIHJokič s triple double nepolevuje, tentokrát zazářil proti Utahu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Srbský basketbalista Nikola Jokič mění standardy NBA. Svým výkonem 33 bodů, 15 doskoků a 12 asistencí nejenže přispěl Denveru k obratu 135:129 nad Utahem, ale zapsal tak čtvrtý triple double za sebou. O dva historické milníky se v dresu Los Angeles Lakers postaraly další dvě legendy, Luka Dončič a LeBron James.

Denver vedl po první čtvrtině o jedenáct bodů, ale nakonec musel o vítězství ještě bojovat. Utah totiž dal ve druhé části 36 a ve třetí 43 bodů a vypracoval si až čtrnáctibodový náskok.

Závěr však patřil Denveru. Jokič završil celkově 31. triple double v sezoně a Jamal Murray s Camem Johnsonem čtyřmi trojkami v posledních dvou a půl minutách strhli vedení na stranu Nuggets.

Dramatickým závěrem rozhodli Clippers o vítězství 114:113 na palubovce Indiany. Výhru hostům zajistil střelou 0,4 sekundy před koncem Kawhi Leonard, jenž tak završil velký obrat, protože celek z Los Angeles prohrával už o 24 bodů.

Výhru Lakers 116:99 nad Brooklynem režíroval 41 body Luka Dončič. Nejlepší střelec ročníku si však po konfliktu se Ziairem Williamsem připsal 16. technickou chybu v ročníku, za což mu hrozí jednozápasový distanc.

Další zápis do historie ligy v dresu Lakers zaznamenal LeBron James. Nejlepší střelec v historii soutěže ve druhé části přihrál svému synovi Bronnymu na trojku a postarali se o první spolupráci otce se synem v historii NBA.

„Pro oba to byl výjimečný okamžik a snad jich ještě mnohem víc přibyde,“ citovala agentura AP Bronnyho. „Druhý zápas po sobě jsme spolu odehráli víc minut. Byla to skvělá chvíle nejen pro nás, ale i pro celou rodinu,“ přidal LeBron.

Portland, kterému stále chybí zraněný Vít Krejčí, prohrál 93:100 s Dallasem. Mavericks si díky 26 bodům Marvina Bagleyho a 24 bodům Coopera Flagga připsali první vítězství po sérii pěti porážek za sebou.

Oklahoma uspěla 131:113 nad hostujícím Chicagem. Thunder ve třetí čtvrtině prohrávali ještě o osm bodů, pak ale skóre otočili sérií 22:0. Nejlepším střelcem utkání byl s 25 body domácí Shai Gilgeous-Alexander.

Výsledky NBA

Indiana – LA Clippers 113:114, Boston – Atlanta 109:102, Cleveland – Miami 149:128, Memphis – Houston 109:119, Oklahoma City – Chicago 131:113, Toronto – New Orleans 119:106, Denver – Utah 135:129, Golden State – Washington 131:126, Portland – Dallas 93:100, LA Lakers – Brooklyn 116:99

