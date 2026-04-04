Flagg jako první teenager v NBA nastřílel přes 50 bodů, Dallasu to k výhře nestačilo

Cooper Flagg jako první teenager v historii nastřílel v utkání NBA přes 50 bodů. Jeho výkon 51 bodů přesto Dallasu nestačil, s Orlandem padl 127:138. Pro tým devatenáctileté hvězdy to byla už čtrnáctá domácí prohra za sebou, což je pro klub nejdelší černá série v American Airlines Center za posledních 25 let.
Flagg byl v této sezoně už jednou blízko, protože nastřílel 49 bodů. V pátek teenagerovský rekord ještě překonal, poté co v poslední čtvrtině dal 24 bodů. Stanovil tak zároveň i bodový rekord pro nováčka.
Flagg je čtrnáctým hráčem, jenž v této sezoně překonal padesátibodovou hranici. Jenže Dallas špatně bránil, dovolil Orlandu druhý nejvyšší počet bodů v sezoně. Mavaricks jsou již dlouho bez šancí na play-off.
Houston si výhrou 140:106 nad Utahem definitivně zajistil účast v nejlepší šestce Západní konference. Aktuálně je pátý a drží se v kontaktu se čtvrtým Denverem i třetími Los Angeles Lakers.
Naopak Minnesota si porážkou 103:115 komplikuje situaci a stále nemá jistotu, že se vyhne předkolu, i když má náskok čtyř výher na sedmý Phoenix.
Philadelphii však výhra nad Minnesotou výrazně pomohla ve velmi vyrovnané tabulce Východní konference. Sixers mají na šesté příčce stejnou bilanci jako sedmé Toronto, které zvítězilo 128:96 nad Memphisem. A jen o výhru méně má Charlotte po zápase s Indianou (129:108).
Důležitý duel zvládla i Atlanta, která rozstřílela Brooklyn 141:107 a drží náskok dvou výher na sedmé místo. Pro Hawks to byla už osmnáctá výhra z posledních 20 zápasů.
Boston se udržel v alespoň teoretickém boji o první příčku na východě, protože přehrál Milwaukee 133:101 a pět kol před koncem ztrácí čtyři výhry na vedoucí Detroit. Jaylen Brown přispěl Celtics 25 body, Jayson Tatum měl 23 bodů, 11 doskoků a devět asistencí.
Za Milwaukee opět nehrál Giannis Antetokounmpo, přestože podle vlastních slov byl připravený nastoupit. Vedení soutěže tak vyšetřuje Bucks, zda svou hvězdu schválně nenasazuje se záměrem prohrávat a zvýšit své šance na draftu.
New York měl skvělý start do zápasu s Chicagem a prvních šest minut vyhrál 20:1. Vedení už nepustil a dominoval 136:96. OG Anunoby k tomu pomohl 31 body. Knicks se tak už ve třetí sezoně po sobě dostali na 50 výher a drží třetí příčku ve Východní konferenci.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Charlotte – Indiana 129:108, Philadelphia – Minnesota 115:103, Brooklyn – Atlanta 107:141, New York – Chicago 136:96, Houston – Utah 140:106, Milwaukee – Boston 101:133, Memphis – Toronto 96:128, Dallas – Orlando 127:138, Sacramento – New Orleans 117:113.