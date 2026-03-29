S již všemi oporami v sestavě dokráčeli basketbalisté Philadelphie k těsné výhře 118:114 na palubovce Hornets. Detroit naopak nadále postrádá Cade Cunninghama, i tak proti Minnesotě potvrdil 109:87 vedení skupiny Východ. San Antonio deklasovalo Milwaukee 127:95.
Proti Charlotte, která udržela na střelbě s úspěšností pouhých 38 procent, uspěla Philadelphia počtvrté z posledních pěti utkání. A to díky svým hvězdám: Joel Embiid zaznamenal 29 bodů, Paul George 26 bodů a 13 doskoků a Tyrese Maxey přidal 26 bodů. Nováček V. J. Edgecombe podpořil hvězdné trio 13 body.
Právě Maxey odehrál první duel od 7. března, kdy si poranil malíček na ruce, George nastoupil do druhého utkání od konce ledna. Nažhavení 76ers nezačali nejlépe, když první část ztratili 25:36, do zápasu se ovšem ve druhé čtvrtině vrátili a excelovali v koncovce: poslední čtvrtinu vyhráli 26:17.
Hornets, kteří soupeři povolili 16 trojek z 34 pokusů, nepomohlo ani průběžné vedení až o 15 bodů nebo převaha 53:41 na doskoku, z toho 21:7 na útočném. Brandon Miller zaznamenal 29 bodů, LaMelo Ball nastřádal 20 bodů a osm asistencí. Ostrostřelec Kon Knueppel zůstal jen na 11 bodech.
Absence Anthonyho Edwardse naplno využil Detroit, který udržel domácí Minnesotu na úspěšnosti střelby pouze 32 procent a zvítězil jasně 109:87. Triumf řídili Tobias Harris s 18 body, Daniss Jenkins a Ron Holland s 13 body, double double za 10 bodů a 13 doskoků zapsal Jalen Duren, a to jen za 29 minut.
Domácí celek ještě v poločase ztrácel jen pět bodů, druhou půli ovšem ztratil 43:60. Nepomohlo mu ani 22 bodů Donteho DiVincenza nebo 14 bodů a 12 doskočených míčů Rudyho Goberta. Edwards chyběl týmu v šestém utkání za sebou, kromě něj Wolves nenasadili ani Jadena McDanielse či Aya Dosunmua.
San Antonio si připsalo osmé vítězství v řadě a ztrácí pouhá dvě utkání na vedoucí Oklahomu City. Spurs přehráli Milwaukee, kterému chyběl v šestém zápase za sebou zraněný Giannis Antetokounmpo. Triple doublem za 22 bodů, 10 doskoků i asistencí zazářil mladý rozehrávač Stephon Castle.
S 23 body sekundoval lídrovi Spurs hvězdný Victor Wembanyama, přičemž San Antonio ani jednou neztrácelo, a naopak vedlo až o 38 bodů, z toho v poločase už o 22. Za domácí Bucks drželi prapor Gary Trent s 18 body nebo Myles Turner s 15, tým ovšem trefil pouze 43 procent střel a ztratil 19 míčů ku 11 soupeře.
O těsné výhře Memphisu 125:124 nad Chicagem rozhodl Cedric Coward šestkami 6,5 sekundy před koncem. Po dalších trestných hodech Joshe Giddeyho měli ještě Bulls šanci otočit, o míč ale přišli. Triumf Grizzlies řídil Coward s 24 body a devíti asistencemi, za hosty se prosadil s 29 body a 10 doskoky Matas Buzelis.
Phoenix proti Utahu vedl až o 34 bodů a došel si pro pohodlné vítězství 134:109. Spoléhal přitom na Jalena Greena s 31 body nebo Devina Bookera s 26. Atlanta si poradila 123:113 se Sacramentem, opory měla v Nickeilu Alexanderu-Walkerovi s 27 nebo Jalenu Johnsonovi s 26 body nebo 10 doskoky.
Výsledky NBA
Milwaukee – San Antonio 95:127, Charlotte – Philadelphia 114:118, Atlanta – Sacramento 123:113, Memphis – Chicago 125:124, Minnesota – Detroit 87:109, Phoenix – Utah 134:109