Cleveland porazil Detroit na jeho hřišti 117:113 po prodloužení a ve čtvrtfinále play-off NBA vede 3:2 na zápasy. Cavaliers tak mají dva pokusy na postup do semifinále, kam by se dostali poprvé od finálové účasti v roce 2018. Cleveland táhl s 30 body James Harden, Detroitu nepomohlo ani 39 bodů Cadea Cunninghama.
Detroit jako nejvýše nasazený tým Východní konference chtěl využít domácího prostředí a přiblížit si postup do semifinále, což by se mu povedlo poprvé od roku 2008, a vytvořil si vedení až o 15 bodů. Cleveland však ukázal velkou bojovnost a ve druhé půli skóre otočil. Detroit ale znovu zabral a tři minuty před koncem vedl o devět bodů.
Koncovka však patřila pivotovi Clevelandu Evanu Mobleymu. Dal posledních sedm bodů normální hrací doby a ještě v obraně zablokoval soupeře a vybojoval prodloužení.
V nastavené pětiminutovce zazářil do té doby nevýrazný Donovan Mitchell: dal sedm bodů Clevelandu v řadě a zajistil mu sedmibodové vedení, které už Cavaliers trestnými hody uhájili.
„Bylo to vybojované vítězství proti skvělému týmu na jeho půdě. Taková vítězství budují mentální odolnost týmu,“ řekl trenér Clevelandu Kenny Atkinson. „Donovan Mitchell se tolik neprosazoval, ale od toho jsme tým, aby to za něj vzali ostatní jako třeba Max Strus. A Donovan nám pak zas pomohl v prodloužení. Byl to týmový výkon. Dnes to byl jeden z těch večerů, kdy jsme v sobě něco objevili,“ řekl James Harden.
V Detroitu naopak zavládlo zklamání. „Je to těžká prohra. Chtěli jsme si uhájit domácí hřiště, ale zklamali jsme. Teď musíme u nich vyhrát. Nic jiného neexistuje,“ řekl Cunningham.
Zatímco Detroit spoléhal v útoku hlavně na Cunninghama, který k 39 bodům přidal devět asistencí, Cleveland měl útok více rozvrstvený. Vedle Hardenových 30 bodů dal Mitchell 21 bodů, náhradník Max Strus i díky šesti trojkám 20 bodů a Mobley 19 bodů, osm doskoků a osm asistencí.
„Když Cleveland začal Cunninghama zdvojovat, aby se musel zbavit míče, tak jsme měli problémy. Ale my na tom zapracujeme a zlepšíme to,“ slíbil trenér Detroitu J. B. Bickerstaff.
Šesté utkání série se bude hrát v pátek v Clevelandu, případné sedmé opět v Detroitu v noci na pondělí.