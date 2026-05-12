Basketbal

SESTŘIHMitchell dirigoval srovnání série s Clevelandem, Lakers vyřadila Oklahoma


12. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Do finále Západní konference basketbalisté Oklahomy City postoupili po hladké sérii 4:0 s Los Angeles Lakers. Tým hvězdného LeBrona Jamese při absenci Luky Dončiče přehráli 115:110 a připojili se tak k New Yorku, který si už zajistil finále na východě. Srovnat sérii na 2:2 se naopak povedlo hráčům Clevelandu, který za vítězstvím 112:103 nad Detroitem táhl Donovan Mitchell.

Thunder první část prohráli o pět bodů, po druhé čtvrtině už ale šli do vedení, které po poločase navýšili až na 12 bodů. Lídrem obhájců titulu, kteří si prozatím v play-off drží stoprocentní bilanci 8-0, byl Shai Gilgeous-Alexander s 35 body. Sekundovali mu Ajay Mitchell s 28 body či Chet Holmgren s 16.

Ačkoli Lakers dokázali v závěru ztrátu smazat a šli i do vedení, koncovku nezvládli. Ještě minutu před koncem po koši Marcuse Smarta s faulem vedl domácí celek o jeden bod, ale Thunder kontrovali košem Holmgrena a šestkami Gilgeouse-Alexandera.

Úřadující šampioni v duelu přinutili soupeře k 19 ztrátám, z nichž vytěžili 22 bodů, sami naopak ztratili jen 12 míčů. Nyní budou odpočívat a sledovat sérii mezi San Antoniem a Minnesotou, z níž vzejde jejich soupeř. Před pátým utkáním v Texasu je stav vyrovnaný 2:2.

Lakers při opětovné absenci Luky Dončiče spoléhali na Austina Reavese s 27 body, Ruie Hačimuru s 25 i LeBrona Jamese s 24, tým nicméně už potřetí v řadě v play-off nepůjde dál než do druhého kola. Posledním úspěchem slavného klubu tak zůstává titul z covidové sezony 2019/20 či finále konference z roku 2023.

Cleveland otočil zápas především ve třetí čtvrtině, kterou ovládl 38:21, celkem vedl až o 21 bodů. Mitchell 39 body ve druhém poločase vyrovnal rekord ligy z roku 1987, který stanovil Eric Floyd, a měl dokonce šanci ho překonat. Druhou šestku 27,6 sekundy před koncem utkání ale neproměnil.

Klíčová v duelu byla šňůra 24:0, kterou Cavaliers předvedli na přelomu druhé a třetí části. Zaznamenali tak svou nejdelší bodovou sérii v play-off od roku 1998, kdy se tato statistika začala sledovat, a zároveň nejdelší v lize od šestého duelu mezi Minnesotou a Denverem ve druhém kole play-off 2024, kdy stejně zazářili Timberwolves. Své dosavadní maximum Cleveland překonal o pět bodů.

Vedle Mitchella se blýskl James Harden, který zaznamenal double double za 24 bodů a 11 asistencí. Poražené vedl svým sezonním maximem 24 bodů Caris LeVert, Cade Cunningham nasbíral 19 bodů a šest asistencí.

