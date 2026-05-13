San Antonio dělí v NBA jediná výhra od postupu do semifinále

Basketbalisté San Antonia ovládli pátý zápas čtvrtfinále play-off NBA a po výhře 126:97 vedou nad Minnesotou 3:2 na zápasy. Mají tak dva pokusy na to zajistit si první postup do semifinále po devíti letech. Hlavní oporou Spurs byl francouzský pivot Victor Wembanyama, který zaznamenal 27 bodů, 17 doskoků, pět asistencí a tři bloky.
Wembanyama chtěl napravit dojem z minulého utkání, kdy loktem udeřil soupeře a byl vyloučen. Tentokráte se soustředil na hru a už v první čtvrtině nastřílel 18 bodů. Přispěl tak k tomu, že Spurs už po šesti minutách vedli o 15 bodů.
„Byl jsem odpočatější než ostatní a cítil jsme se dobře. A také jsme byl natěšený, což v této fázi play-off není nic neobvyklého, ale tentokráte jsem měl v břiše motýly a moc jsem chtěl týmu pomoci,“ řekl Wembanyama.
Minnesota dokázala rychle reagovat a postupně ztrátu smazala. Ve třetí čtvrtině i na chvilku vedla, ale vůbec jí nevyšly poslední čtyři minuty třetí čtvrtiny, kdy Spurs šňůrou 21:6 znovu odskočili.
Timberwolves se sice snažili opět přiblížit a snížili na 11 bodů, jenže v posledních osmi minutách už dali jen tři koše ze hry a Spurs na palubovce dominovali.
„Přestali jsme dělat to, co fungovalo. Obrana se nám rozpadla. V závěru třetí čtvrtiny jsme málo bojovali o míč. Dostali jsme hodně košů jen proto, že soupeř chtěl míč více než my. Pak jsme přestali i dohrávat akce v útoku a prostě jsme hráli, kdo co chtěl. To je moje vina, měl jsem nás víc srovnat,“ prohlásil trenér Minnesoty Chris Finch.
Kouč San Antonia Mitch Johnson ocenil přínos Wembanyamy, který už v první půli měl na kontě double double. „Vystihuje ho jedno slovo a to dospělost. Za posledních 48 hodin se toho stalo hodně, ale tento mladý muž přišel a hrál jako opravdu dospělý a zkušený. Není to jen o tom, že byl produktivní, ale jak ten zápas zvládl od začátku až do konce,“ řekl Johnson.
Kromě Wembanyamy Spurs táhli také náhradník Keldon Johnson s 21 body, De'Aaron Fox s 18 a Steohin Castle se 17 body. Za Minnesotu měl Anthony Edwards 20 bodů a Julius Randle 17 bodů a 10 doskoků.