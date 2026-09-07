Belgičanky jsou ve čtvrtfinále basketbalového MS

Belgičanky ovládly na mistrovství světa basketbalistek v Berlíně skupinu C. V souboji o první místo a přímý postup do čtvrtfinále zdolaly Austrálii 80:68 a vyhrály i třetí zápas. Hlavní hvězda evropských šampionek Emma Meessemanová přispěla k vítězství 22 body, deseti doskoky a osmi asistencemi. Uspěla také Francie a Maďarsko.
Double double si připsala také Kyara Linskensová za 12 bodů a deset doskoků. Rozehrávačka Julie Allemandová měla sedm asistencí a stala se nejlépe přihrávající hráčkou v historii světových šampionátů, na nichž dosud zaznamenala dohromady 109 asistencí.
Australankám nepomohlo 15 bodů kapitánky Ezi Magbegorové, bývalé hráčky USK Praha. Postup do kvalifikace o čtvrtfinále si ve skupině C kromě Austrálie zajistilo také Portoriko, které v souboji dosud neúspěšných týmů zvítězilo nad Tureckem 75:71.
Francouzky již s jistotou vítězství ve skupině B deklasovaly 111:56 Nigérii a překonaly tři dny starý rekord MS v počtu proměněných trojek jedním týmem v zápase. Olympijské finalistky proměnily 22 střel zpoza oblouku a o dva úspěšné pokusy vylepšily páteční maximum Japonek (20) z utkání proti Mali. I díky šesti trojkám se dostala na 25 bodů Gabby Williamsová.
Z druhého místa prošlo do kvalifikace o čtvrtfinále Maďarsko díky výhře 82:73 nad Koreou, kterou podpořila 22 body Dorka Juhászová.
Výsledky MS basketbalistek
Výsledky MS basketbalistek
Skupina B: Maďarsko – Korea 82:73 (20:16, 40:36, 58:56), Nigérie – Francie 56:111 (13:31, 26:65, 38:95).
Skupina C: Belgie – Austrálie 80:68 (23:17, 40:33, 60:55), Portoriko – Turecko 75:71 (19:20, 37:40, 51:58).
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