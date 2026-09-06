Nemáme se za co stydět. Hrát proti Čang bylo vyčerpávající, hodnotila Hanušová

Pivotka Alena Hanušová spolu se svými spoluhráčkami bojovaly statečně, avšak nakonec to na čínské soupeřky ve skupině mistrovství světa nestačilo. Hanušová mluvila po utkání o svých soubojích s 223 centimetrů měřící Čang C'-jü, které označila za vyčerpávající.
„Smůla. Bojovaly jsme s holkama až do konce. Nechci to svádět na rozhodčí, ale možná kdyby pískli faul při tom nájezdu na konci na Elišku (Joklovou)… Ani nevím, jestli to byl faul, ale určitě tam nějaký kontakt byl. Rozhodčí to nechtěli vzít na sebe a rozhodnout to,“ řekla Hanušová.
„Ale pískali dobře, pískali to na obě dvě strany, bojovalo se, nechali nás i trošku porvat pod tím košem, takže vůči rozhodčím klobouk dolů. Ono to není nic snadného, když taky musí pískat proti takové atypické hráčce, jako je ta devatenáctka (Čang C'-jü). Ale bojovaly jsme, ubránily jsme ji a potom v prodloužení nám bohužel nepadly nějaké střely z dálky a jim to tam padlo,“ uvedla Hanušová.
Přiznala, že zápas byl hlavně kvůli soubojům s devatenáctiletou Čang C'-jü hodně náročný. „Jo, tak jasně. Když jsem ji bránila hned tu první čtvrtinu, tak jsem se tam s ní prostě pasovala a pak jsem neměla ani sílu se vracet do útoku, takže to vás prostě vyčerpá víc, než kdybyste běhal nějaké lajny,“ konstatovala Hanušová.
Ztracený závěr zápasu rozhodně nepřikládala nervozitě. „Ne, to si nemyslím. Holky už jsou natolik zkušené hráčky, že vy to vlastně ani nevnímáte v tom zápase. Vy prostě víte, že je to důležitý zápas, že se musí vyhrát, ale co se týče nervozity, tak ta tam určitě vůbec není,“ prohlásila Hanušová.
Na výkon týmu byla hrdá. „Tak jasně, bojovaly jsme proti Číňankám, mají miliardu lidí, mají bůhví kolik basketbalistek a můžou si vybírat. Mají dvě obrovské hráčky, jedna má 223, druhá (Chan Sü) má 211 (podle údajů FIBA 205) a my jsme tam bojovaly. Ta devatenáctka nám dala tři body, my jsme to vůbec nevzdávaly, malé (hráčky) nám výborně pomáhaly ze slabé strany, bojovaly jsme na doskoku. Já si myslím, že se nemáme za co vůbec stydět, jenom se prostě prohrálo a byl to klíčový zápas. A strašně nás to mrzí,“ litovala Hanušová.
V pondělí proti USA počítá s tím, že se rozloučí s reprezentační kariérou poté, co už se dvakrát vrátila po zamýšleném konci. „To už je takový zápas pro radost. Budete hrát proti nejlepším hráčkám na světě, takže už jde o to si ten zápas užít a pro nás to znamená rozloučit se s tím šampionátem,“ dodala Hanušová.