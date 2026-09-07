Basketbal

Basketbalistky se s šampionátem rozloučí zápasem s hvězdným výběrem USA


7. 9. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Zápasem s výběrem USA zakončí české basketbalistky své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Duel českého týmu s vítězkami posledních čtyř světových šampionátů z USA sledujte od 20:25 na ČT sport a ČT sport Plus.

Češky v pátek podlehly 54:63 Itálii a v neděli prohrály 70:74 po prodloužení s Čínou. Ve druhém utkání Američanky vydřely vítězství 55:52 nad Itálií, zajistily si přímou účast ve čtvrtfinále a Češky odsoudily ke čtvrtému místu v tabulce.

Při loučení proti jedenáctinásobným světovým šampionkám chce trenérka Romana Ptáčková dát prostor všem hráčkám z dvanáctičlenné nominace.

Nahrávám video
Proti USA dostanou prostor i hráčky ze širší rotace
Zdroj: ČT sport

Na palubovku se tak dostane i devatenáctiletá pivotka Kateřina Kalná, která spolu s křídelnicí Monikou Fučíkovou sledovala dosavadní zápasy na turnaji s Itálií a s Čínou jen z lavičky.

„Pro mě je hrozný úspěch už jen to, že tady můžu být. Celkově je to z mládeže hodně velký skok. Jsem na sebe pyšná, že tu jsem. I kdybych to měla celé prosedět, tak jsem ráda, že tu můžu být,“ řekla Kalná, která v červenci reprezentovala na mistrovství Evropy divize B do 20 let.

„Jsou to zkušenosti. Pro mě už je to i takhle velká příprava třeba do sezony. Tím, že celé léto jedu jen basket, tak se připravuju na sezonu v USK,“ uvedla Kalná, která do týmu hegemona domácí soutěže přestoupila ze Žabin Brno.

Kalná má v reprezentaci zatím na kontě tři přípravné zápasy v Helsinkách s Finskem (76:75), v Istanbulu s Tureckem (77:76) a v Berlíně s Jižní Koreou (79:64). „S Koreou jsem odehrála nejvíc minut, tak se cítím o to líp. Dělá mi to radost.“

Jako benjamínek týmu má povinnosti navíc. „Třeba nosit špinavé prádlo na recepci. Ale holky mi nedávají nějakou bídu, že jsem nejmladší. Všechno odvádí většinou realizák, takže ty povinnosti nejsou nějak velké,“ dodala s úsměvem.

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