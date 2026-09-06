Austrálie na MS nezaváhala ani napodruhé a má jistý postup. Znovu vyhrály i Američanky

Bývalá hráčka USK Praha Ezi Magbegorová dovedla 21 body australské basketbalistky na mistrovství světa k vítězství nad Tureckem 87:71. Obhájkyně bronzových medailí v Berlíně navázaly na úvodní výhru nad Portorikem a zajistily si postup ze skupiny C. Druhou výhru mají také USA, které porazily Itálii 55:52.
V pondělí se utkají o první příčku a jisté místo rovnou ve čtvrtfinále s Belgií, která potvrdila roli favorita a Portoriko porazila 76:64.
Magbegorová, která před šampionátem nahradila v roli kapitánky zraněnou Sami Whitcombovou, dala 21 bodů za 24 minut na hřišti. Australský tým táhla i v úvodním utkání s Portorikem, v němž nasbírala 11 bodů a devět doskoků. Turkyním dnes nepomohlo ani 24 bodů nejlepší střelkyně zápasu Sevgi Uzunové.
Belgičanky těžily z vyrovnanějšího kádru a dobré střelby z dálky, daly 15 trojek. Při druhé výhře na turnaji měly čtyři střelkyně s dvouciferným příspěvkem, rozehrávačka Julie Alemandová k 11 bodům přidala 10 doskoků a dvě asistence ji dělily od zisku triple doublu. Na portorické straně zářila pivotka Imani McGeeová-Staffordová, autorka 25 bodů a 13 doskoků byla ale příliš osamocena.
Americké basketbalistky v „české“ skupině D jen s velkým vypětím sil přetlačily Itálii a po vítězství 55:52 si zajistily první místo v tabulce a přímý postup do čtvrtfinále. Na 32. vítězství na MS za sebou se tým kolem hvězdné rozehrávačky Caitlin Clark pořádně nadřel. Američanky byly blízko k první porážce na velkém turnaji po dvaceti letech, naposledy v roce 2006 podlehly v semifinále MS Rusku.
Favoritovi se nedařila střelba, trefil jedinou trojku z dvanácti pokusů, minul osm trestných hodů. Nejlepší střelkyni měl v Jackie Youngové, která dala 10 bodů. Clarková se z pole neprosadila vůbec a zaznamenala jediný bod. Italky táhla autorka 14 bodů Cecilia Zandalasiniová, evropský tým ještě v 36. minutě vedl 50:48, ale soupeři se povedla sedmibodová šňůra.
Výsledky MS basketbalistek
Výsledky MS basketbalistek
Skupina C: Turecko – Austrálie 71:87 (15:21, 30:40, 55:67), Portoriko – Belgie 64:76 (13:20, 32:40, 50:58).
Skupina D: Čína – Česko 74:70 po prodl. (17:22, 33:41, 48:53, 64:64), Itálie – USA 52:55 (8:19, 24:30, 39:42).