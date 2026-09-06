Vítězství Češkám uteklo mezi prsty. Čína vyhrála v prodloužení

České basketbalistky byly velmi blízko svému prvnímu vítězství na letošním mistrovství světa. V utkání s Čínou ještě čtyři sekundy před závěrečnou sirénou vedly, avšak po ztrátě dospěl zápas do prodloužení. V něm měla navrch Čína, která zvítězila 74:70. Češky na turnaji čeká již jen závěrečný duel se Spojenými státy.
Výběr trenérky Romany Ptáčkové vedl především díky úspěšným trojkám Veroniky Vondráčkové v poločase o osm bodů (41:33). Vedení však v následující fázi zápasu basketbalistky ztratily a duel byl po třech čtvrtinách vyrovnaný.
Češky zabraly v závěrečné čtvrtině – těsně před koncem zápasu navíc Eliška Joklová, která byla s osmnácti body nejlepší českou střelkyní, házela dva trestné hody. Neproměnila však ani jeden a soupeřky z nadcházející akce po úspěšné dvojce srovnaly na 64:64. Zápas dospěl do prodloužení.
V něm český tým nezachytil začátek, záhy prohrával o pět bodů. Čína si vedení již pohlídala a vyhrála 74:70. „Měly jsme ten zápas na lopatě, vedly jsme o pět bodů. Bohužel to nestačilo,“ hodnotila pro ČT trenérka Ptáčková. „Hráčky si zaslouží velký respekt,“ ocenila nasazení svých svěřenkyň. „Chyběly lepší rozhodnutí hráček, měly hru přerušit. Druhou věcí bylo to, že jsme ve druhé půli nepřidaly jedinou trojku,“ hledala příčiny porážky.
Češky čeká závěrečný duel skupiny se Spojenými státy, zatímco čínský výběr nastoupí proti Itálii.
Česko – Čína 70:74 po prodl. (22:17, 41:33, 53:48, 64:64)
Česko – Čína 70:74 po prodl. (22:17, 41:33, 53:48, 64:64)
Sestava a body Česka: Joklová 18, Voráčková 15, Pospíšilová 11, Stoupalová 7, Holešínská 5 – G. Andělová, Hanušová po 6, Koucká 2, Malíková, Zeithammerová.
Nejvíce bodů Číny: Chan Sü 22, Jang Šu-jü 18, Luo Sin-jü 13.
Fauly: 18:13. Trestné hody: 12/8 – 9/4. Trojky: 8:8. Doskoky: 27:53.