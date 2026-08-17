Basketbal

Basketbalové reprezentace v novém. Federace představila personifikované dresy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČBF

České reprezentační týmy basketbalistek a basketbalistů se mohou těšit z nových dresů. Národní výběry mají navíc poprvé v historii personifikované trikoty. Start předkvalifikace mistrovství Evropy 2029 mužů 27. a 30. srpna a také mistrovství světa žen v Německu od 4. do 13. září nabídne ve vysílání ČT sport.

„Pro český basketbal je to výrazný krok. Preferovali jsme dlouhodobou spolupráci se silnou značkou sportovního vybavení, která by garantovala maximální kvalitu a pohodlí pro všechny české reprezentanty. To vše nám nově uzavřená spolupráce přináší a já se těším, až v nových dresech vyběhnou naše národní týmy na palubovku,“ uvedl předseda ČBF Zdeněk Bříza.

Nové reprezentační dresy značky Peak jsou nositeli několika designových detailů. Nejvýraznějšími prvky jsou lemy rukávů a především pak grafický vzorec obsahující lva, lvici, drápy se škrábanci, korunku a lví ocas, který odkazuje na dlouhodobě používanou identitu #rvisejakolev, resp. #bojujjakolvice.

Nadále se bude pokračovat v tradici – obě složky mají světlou variantu v podobě bílé barvy a tmavou variantu u žen v červené a u mužů v modré barvě. Design dresů musel odpovídat pravidlům FIBA, jejichž dodržování je kontrolováno před každým oficiálním utkáním.

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