Basketbalistky si v prvním přípravném utkání před MS poradily se Švédkami

České basketbalistky zdolaly na turnaji v Helsinkách na startu zápasové přípravy na zářijové mistrovství světa v Berlíně Švédsko 75:63. Nejlepšími střelkyněmi vítězek byly shodně se 13 body Julie Pospíšilová, Veronika Voráčková a Petra Holešínská. V neděli od 17:00 se svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové utkají s domácím Finskem.
„Ze začátku jsme byly docela překvapené z jejich fyzičnosti a presingu a nedokázaly jsme na to najít odpověď. Pak jsme se ale daly dohromady, dokázaly jsme je taky přitlačit a ony se také zalekly. Byly jsme schopné je přeběhat a přetlačit,“ řekla křídelnice Pospíšilová.
Češky poprvé nastoupily v nových reprezentačních dresech, které byly představeny ve čtvrtek. V úvodu se trápily na obou polovinách hřiště. V útoku se prosazovala kapitánka Natálie Stoupalová, která dala jedinou českou trojku první desetiminutovky. Při absenci zraněných Emmy Čechové a Julie Reisingerové český tým zaostával pod košem, ale nízkým počtem ztrát se držel ve hře. Dokázal se zvednout i ze čtrnáctibodového manka.
Po poločase české hráčky povolily Švédkám za prvních pět minut jediný bod, samy jich zaznamenaly 18 a otočily vývoj utkání. Následně si vypracovaly až sedmnáctibodový náskok. Soupeřky donutily ke 32 ztrátám, ze kterých přímo vytěžily 24 bodů.
„Do utkání jsme nevstoupily se stoprocentním nasazením v obraně. Sice jsme si to před utkáním několikrát řekly, ale dlouho trvalo, než jsme začaly být kompaktní a agresivní. Jakmile se tohle ale stalo, dokázaly jsme dostat soupeře pod velký tlak. Dostávaly jsme se k jednoduchým zakončením, dávaly jsme body po ztrátách. To nás pak nakoplo k lepší hře i v útočné fázi,“ uvedla trenérka Ptáčková.
Výsledky přípravného turnaje basketbalistek v Helsinkách
Výsledky přípravného turnaje basketbalistek v Helsinkách
Česko – Švédsko 75:63 (15:24, 29:36, 53:42)
Body ČR: Pospíšilová, Voráčková a Holešínská po 13, Stoupalová 11, Andělová 6, Zeithammerová, Hanušová, Malíková a Brejchová po 4, Fučíková 3, Koucká 0.
Nejvíce bodů Švédska: Ekhová 14, Perssonová 7, Tryggerová 6.
Fauly: 19:15. Trestné hody: 10/9 – 17/11. Trojky: 8:0. Doskoky: 30:45.