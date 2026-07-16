Basketbalisté už znají soupeře pro předkvalifikaci ME. Čeká je Belgie a Norsko

Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce.
Ze čtyř tříčlenných skupin 2. kola předkvalifikace postoupí do hlavní části jen jejich vítězové. Bartoňův tým sehraje první zápas 27. srpna v Belgii a o tři dny později doma přivítá Norsko, v odvetách bude 29. listopadu hostit Belgii a 25. února 2027 se představí v Norsku.
Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v přípravě v Brně a prohráli 73:75. V soutěžním utkání na sebe oba týmy narazily v únoru 2021, kdy v době restrikcí kvůli covidu hrály kvalifikaci mistrovství Evropy v „bublině“ ve Vilniusu a Češi zvítězili 91:86. S Norskem dosud nehráli.
Neúspěšné týmy čeká od 24. července do 11. srpna 3. kolo předkvalifikace. Přiřadí se k nim neúspěšná šestice z 1. kola – Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Irsko, Kosovo a Lucembursko. Ze dvou čtyřčlenných a dvou tříčlenných skupin potom dál postoupí také jen vítězové.