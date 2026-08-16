Pospíšilová dovedla Češky k druhé výhře v přípravě na MS, Finky zdolaly 76:75

České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem 76:75 a navázaly na sobotní vítězství nad Švédskem 75:63. K výhře přispěla 25 body Julie Pospíšilová. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zahájily dvěma úspěchy zápasovou přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně. O příštím víkendu sehrají další dva testy v Istanbulu proti Turecku a generálkou bude v úterý 1. září duel s Koreou v dějišti šampionátu.
„Vítězství v těchto zápasech není důležité, ale je dobré výhrou skončit. Měli jsme bohužel dost nedostatků. Už včera nás trápil obranný doskok a dneska měl soupeř 18 doskočených míčů. Finky hrály daleko rychleji než Švédky a měli jsme větší problémy především v obranné části při řešení clon,“ řekl po utkání asistent trenérky Petr Treml.
„Měli jsme ale i velmi pozitivní úseky hry, dařilo se nám střelecky a vytvářeli jsme si dobré střelecké pozice. Jednačtyřicet procent za tři body je velmi slušné. Jak nám v závěru docházely síly, vytvářeli jsme si ty pozice hůř, ale to jsou věci, na kterých musíme pracovat před mistrovstvím světa,“ uvedl Treml.
Finky začaly zápas pětibodovou sérií a držely vedení až do 6. minuty, kdy Gabriela Andělová a Veronika Voráčková dvěma trojkami za sebou otočily stav na 17:14. Finky před koncem první čtvrtiny opět unikly do náskoku 25:20. Na přelomu s druhou desetiminutovkou pěti body za sebou srovnala skóre Pospíšilová. Češky potom obrátily stav 29:30 dvěma šestkami Aleny Hanušové a trefou Petry Holešínské z dálky.
Finky se ještě na startu druhého poločasu přiblížily na rozdíl bodu, Češky zase odskočily díky dvěma trojkám za sebou Pospíšilové a Petry Malíkové. Na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny se ještě jednou domácí tým vrátil do vedení, když po trojce Lotty-Maj Lahtinenové dala dva trestné hody Sara Bejediová. Stav ale otočila pěti body v řadě Holešínská.
Potom český tým odskočil sedmibodovou šňůrou díky šesti bodům Pospíšilové na 71:63. V závěru ještě domácí hráčky snížily ze 72:76 na rozdíl bodu, v posledních 34 sekundách už se stav nezměnil.
Výsledky přípravného turnaje basketbalistek v Helsinkách
Výsledky přípravného turnaje basketbalistek v Helsinkách
Finsko – Česko 75:76 (25:22, 37:40, 56:57)
Nejvíce bodů Finska: Bejediová 14, Agyeiová, Lahtinenová, Tulonenová po 10.
Sestava a body Česka: Pospíšilová 25, Holešínská 12, Voráčková 7, Zeithammerová 5, Stoupalová 4 – Hanušová 8, Malíková 5, G. Andělová, Fučíková po 3, Brejchová, Kalná po 2, Koucká 0.
Fauly: 20:22. Trestné hody: 21/16 – 18/13. Trojky: 9:9. Doskoky: 42:29.