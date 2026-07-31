Krejčí uspořádal kemp pro mladé basketbalisty, sám před sezonou ladí střelbu

Jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí během vlastní přípravy na nový ročník uspořádal v pražském Radotíně kemp pro basketbalisty od 12 do 17 let. V rozhovoru s novináři řekl, že se v tréninku snaží pracovat na střelbě, kterou chce ještě vylepšit. Do nové sezony, která začne za necelé tři měsíce, se těší a míní, že by po řadě změn mohl tým Portland Trail Blazers útočit vysoko.
„Uvidíme. Ten tým je hodně zajímavě postavený a myslím, že to může dopadnout jakkoliv,“ řekl Krejčí. „Těším se na to, co přijde. Máme nového majitele, nového trenéra a spoustu nových hráčů. Jsem zvědavý, ale když ze sebe všichni vydáme maximum, tak se můžeme dostat hodně daleko,“ řekl šestadvacetiletý rozehrávač nebo křídelník.
Rodák ze Strakonic, který se do NBA dostal jako pátý Čech v historii, odešel do Portlandu v únoru po několika sezonách v Atlantě. V týmu Trail Blazers odehrál v závěru sezony 19 zápasů a měl průměr 7,2 bodu.
„Příprava na další sezonu je teď hodně hektická. Mám tady trenéra Zepha Moorea, trénujeme třikrát denně. Měli jsme asi týden v Písku a teď budeme asi týden v Praze. A pak už letí zpět,“ uvedl Krejčí.
„Vím, co se ode mě očekává“
Dlouholetý reprezentant, který v minulosti působil také v Oklahomě Thunder či Zaragoze, se snaží dál pracovat na zlepšení. V minulé sezoně 28 body v jednom zápase překonal český rekord Tomáše Satoranského a poprvé si zahrál i play-off. V zámoří ho čeká šestá sezona.
„Víme, co se ode mě bude v týmu očekávat. Samozřejmě pilujeme střelbu, techniku střelby, také střelbu více pod tlakem a hrát rychle po close outu (přistoupení k hráči),“ uvedl. V Česku bude i v dalších týdnech. „Návrat do Ameriky ještě neplánuju. Teď se soustředím na tréninky tady,“ podotkl.
Na kemp v Radotíně vzal i trenéra Moorea. „Když jsem byl malý, tak takové kempy rovněž byly a mě to hrozně motivovalo. Bylo to cool, že jsou tam i lidé z Ameriky. Jsem rád, že jsme to tady mohli už druhým rokem úspěšně udělat. Věřím, že z toho bude hezká tradice a budeme se dál posouvat,“ řekl Krejčí.