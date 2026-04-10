Basketbalistkám KP Brno k lepšímu výsledku nepomohlo ani domácí prostředí

Ani ve druhém semifinálovém utkání nedokázaly Královopolské basketbalistky ubránit rozjeté ZVVZ USK Praha. Úřadující šampionky navázaly na domácí stobodovou výhru dalším suverénním triumfem 127:66 a již v neděli si tak mohou zajistit postup do finále.
„Velký respekt k domácímu KPčku, měli to proti nám hodně těžké. My jsme předvedli možná nejlepší výkon v české lize za celou sezonu, takže pro ně to muselo být extrémně náročné. Běhali jsme, dobře jsme bránili. Samozřejmě 66 bodů pak na konci pramení z nějaké koncentrace, ale měli jsme extrémně dobrou energii i chemii v týmu,“ pochvaloval si pražský trenér Martin Bašta.
Nejlepší střelkyní Pražanek byla Bridget Carletonová, která proměnila šest trojkových pokusů a celkem nastřílela 24 bodů, navíc přidala osm asistencí. Dvacetibodovými výkony přispěly i Petra Malíková (21) a Emma Čechová (20). V týmu domácích dala Cameron Rose Swartzová 16 bodů.
„Jsem ráda, že v takovýchto zápasech dostávám od paní trenérky příležitosti, ale dostat 127 bodů doma je hodně. Náš výkon v obraně se musí zlepšit. Všichni víme, že proti USK nemáme šanci, a i proto po nás trenérka chce, abychom nabíraly zkušenosti do zápasů, které bychom měly vyhrát,“ prozradila jedna z nejmladších brněnských hráček Lucie Lindušková.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří Žabiny Brno a SBŠ Ostrava. Úvodní duel vyhrály Brňanky doma rovněž drtivě 106:52, série bude pokračovat druhým zápasem v neděli opět na hřišti Žabin.