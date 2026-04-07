Basketbalistky SBŠ Ostrava obrátily sérii s Chomutovem a jsou v semifinále


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Posledními semifinalistkami play-off ženské basketbalové ligy jsou hráčky SBŠ Ostrava. Domácí celek si dnes poradil 83:72 s Chomutovem a sérii vyhrál 3:2 poté, co už prohrával 0:2 na zápasy. V semifinále Ostravu čekají Žabiny, druhou dvojici tvoří obhájkyně titulu USK Praha a KP Brno.

Vstup do zápasu o všechno vyšel Chomutovu, který ještě ve druhé čtvrtině vedl až o devět bodů. Ostrava ale po poločase skóre otočila, do závěrečného dějství vstupovala s pětibodovým náskokem a v poslední čtvrtině už nedala soupeřkám šanci.

Sedmnácti body Ostravě k vítězství přispěla nejlepší střelkyně zápasu Marina Ewodová, Adéla Smutná přidala 14 a Eliška Kubíčková 12 bodů. Double za 11 bodů a 11 doskoků zaznamenala Kateřina Káňová.

V play–out uspěl Basket Ostrava, který dnes zvítězil 88:78 a sérii se Slovankou ovládl 3:0. Domácí tým si tak zajistil účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu, pražský celek čeká baráž.

Basketbalistky Žabin potvrdily proti Trutnovu roli favoritek a rychle postoupily do semifinále

2. 4. 2026

