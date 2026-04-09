Poprvé od roku 2014 postoupily české basketbalistky na mistrovství světa, které se uskuteční v září v Berlíně. Svěřenkyně Romany Ptáčkové nakonec prošly náročnou kvalifikací, v níž byla nejlepší českou střelkyní Emma Čechová. Jak náročný byl kvalifikační cyklus a co očekávat od účasti na světovém šampionátu, hodnotily obě reprezentační zástupkyně v rozhovoru Sportovních zpráv.
„Jsme hrdé. Je to po dvanácti letech a bylo to velké přání celého týmu. A to se splnilo,“ prohlásila trenérka Ptáčková k postupu na závěrečný turnaj, kterého se zúčastní pouze šestnáctka vyvolených celků.
Postup stvrdily české hráčky na turnaji v čínském Wu-chanu. Ve skupině obsadily poslední postupové místo s bilancí dvou výher a tří porážek. „Jsem moc ráda. Myslím, že můžu mluvit za celý tým, že to byl proces, který trval několik let, že jsme si to vybojovaly v Mexiku, pak jsme si to potvrdily na poslední Evropě. Takže to nebylo jen o tom turnaji, ale myslím si, že to bylo o více turnajích,“ řekla Čechová.
Závěrečný čínský kvalifikační turnaj proběhl bez problémů, alespoň co se organizace týče. „Měly jsme velmi dobré podmínky. Bylo to tam skvěle zorganizované, takže si nemůžeme na nic stěžovat,“ domnívala se Ptáčková. „Potvrdila bych slova trenérky. Musím říct, že na to, že se to konalo v Číně, jsem byla mile překvapená. Myslela jsem si, že to tam bude trochu víc kontrolované. Bylo to tam super, mohly jsme si dělat, co jsme chtěly, a cítily jsme se tam dobře,“ doplnila Čechová.
Ve skupině se však musely vyrovnat s těžkými soupeřkami. Za první Belgií a domácím celkem na druhém místě se srovnaly na sedmi bodech s Mali a Brazílií na třetí až páté příčce. Nakonec rozhodovalo o pořadí skóre ze vzájemných duelů těchto tří týmů.
„Zápas s Mali bohužel nevyšel. Pokazily jsme si to samy, to jsme věděly. A musely jsme proti Brazílii vyhrát. To se nám povedlo a ukázaly jsme naši sílu,“ poukázala Čechová na klíčový souboj na turnaji. „Poprvé jsem musela zvednout hlas a říct věci otevřeněji, protože jsem neměla pocit, že v minulém utkání jsme do toho šly jako tým,“ vrátila se Ptáčková k době mezi duely proti Mali a Brazílii.
Turnaj z osobního hlediska vyšel Čechové náramně. Nejenže byla nejvíce bodující členkou české reprezentace, ale také se dostala do All Star týmu celé akce.
„Kéž by se rodilo víc takových hráček, minimálně aspoň jednou za pět let. Víme, že Emma je nesmírně talentovaná. Je dobrý somatotyp na basket. K té výšce samozřejmě má i rychlost, pohyblivost. Ale co považuju ještě za další bonus navíc, to je její hlava a zaměření na svůj výkon. Dokáže se neuvěřitelně zkoncentrovat a je to nejen chytrá holka, ale i chytrá hráčka. Nesmírně pracovitá, a navíc má pokoru. Přesně tito sportovci mohou dosáhnout velkých věcí, pokud tohle mají,“ zhodnotila Ptáčková přínos své svěřenkyně.
Los světového šampionátu proběhne 21. dubna. „Sledujeme světový žebříček, momentálně jsme na 17. místě. Budeme v posledním koši s Tureckem, Maďarskem a Mali, což nám úplně nevadí. Bude nás zajímat, kdo nám bude přisouzen z třetího koše. Naším cílem bude porvat se o vítězství se soupeřem z třetího koše,“ řekla Ptáčková k důležitému souboji. „Doufám, že tam odjedeme zkoncentrované a ukážeme, že si zasloužíme tam být. A pokusíme se porazit co nejvíc týmů a postoupit ze skupiny,“ dodala Čechová.