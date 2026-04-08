Žabiny a USK nezaváhaly a do ligového semifinále vstoupily výhrami

Jasnými domácími výhrami zahájily semifinálové série v lize basketbalistek loňské finalistky z USK Praha a Žabin Brno. Pražské obhájkyně titulu porazily KP Brno 106:49, Žabiny zdolaly 106:52 SBŠ Ostrava.
Ostrava přitom teprve v úterý v pátém čtvrtfinálovém utkání a po velkém obratu v sérii vybojovala historický postup přes Chomutov.
Na triumfu USK se každá hráčka základní pětky podílela nejméně 14 body. Střeleckou statistiku vedla Bridget Carletonová s pěti trojkami a 23 body, double double zaznamenaly Emma Čechová s 18 body a 11 doskoky i Emese Hofová s bilancí 14 a 13.
„Jediným negativem jsou naše hloupé a nesmyslné ztráty. Asi desetkrát jsme míč hodili někam do vzduchu bez jakéhokoliv významu, nebylo to soupeřovým tlakem a dobrou obranou,“ uvedl kouč USK Martin Bašta. „Všichni víme, že proti USK se vyhrávat nedá. Daly jsme si tak nějaké svoje cíle, které jsme ale absolutně nesplnily. Dneska to bylo nekoukatelné,“ řekla kriticky trenérka Brňanek Marcela Krämer.
Také Žabiny těžily z podkošové převahy, šest hráček skórovalo dvouciferně. Brňanky trefily 14 trojek, z toho pět proměnila s 19 body nejlepší střelkyně zápasu Charlotte Velichová. Natálie Stoupalová přidala k 18 bodům 11 doskoků.
„Předvedly jsme super týmový výkon v asistencích, doskocích i bodech. Respekt Ostravě, která hrála včera zápas a dneska bojovala a na hřišti nechala všechno,“ uvedla reprezentační kapitánka Stoupalová. „Pokud chceme s Žabinami uhrát slušný výsledek, musíme dohrávat souboje a nemůžeme je od začátku nechat se rozehrát. Vlezly jsme do zápasu bez energie a Žabiny pak byly rozjetý stroj,“ konstatovala ostravská trenérka Iveta Rašková.
USK se ve druhém zápase představí v hale KP Brno už v pátek a bylo by překvapením, kdyby už v nedělním třetím duelu ve vlastní hale neslavil postup. Souboj mezi Žabinami a SBŠ bude pokračovat v neděli znovu v Brně, až třetí utkání se uskuteční v Ostravě, a to v úterý.
Semifinále play-off basketbalové ligy žen – 1. zápasy
Semifinále play-off basketbalové ligy žen – 1. zápasy
USK Praha – KP Brno 106:49 (27:14, 56:24, 84:33)
Nejvíce bodů: Carletonová 23, Čechová 18, Malíková 16 – Thierryová 12, E. Žílová 9, Swartzová 8.
Žabiny Brno – SBŠ Ostrava 106:52 (30:11, 55:25, 83:41)
Nejvíce bodů: Velichová 19, Stoupalová 18, S. Jonesová 17 – Nelsonová 17, Vacková 10, Halátková 9.