Atletika

Švéd Almgren ukončil na MS v půlmaratonu nadvládu Afričanů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Andreas Almgren se stal v evropském rekordu 58:06 mistrem světa v půlmaratonu. Jednatřicetiletý švédský vytrvalec vylepšil v Kodani o 35 sekund vlastní kontinentální maximum z loňského roku a na šampionátu ukončil po třiceti letech nadvládu afrických běžců. O historický zápis se postarala také Keňanka Agnes Ngetichová, jež časem 1:05:15 předčila o sekundu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.

Almgren pro sebe rozhodl finiš v dlouhé cílové rovince, v němž za sebou nechal nakonec o pět sekund Keňana Nicholase Kipkorira, který dlouho udával tempo. Třetí skončil dvojnásobný olympijský šampion Joshua Cheptegei z Ugandy.

Almgren se zařadil na deváté místo v historických tabulkách za osmičku afrických běžců. Z první desítky vytlačil právě Kipkorira, jehož osobní maximum je 58:08. Světový rekord drží Uganďan Jacob Kiplimo časem 56:42.

Bronzový medailista z dráhové desítky na loňském MS v Tokiu Almgren získal první globální titul. Triumf přidal k letošnímu zlatu v běhu na 10 000 metrů na kontinentálním šampionátu v Birminghamu a stal se teprve třetím evropským mistrem světa v půlmaratonu. Před ním to dokázali v roce 1993 Vincent Rousseau z Belgie a o tři roky později Ital Stefano Baldini. Od té doby vítězili pouze afričtí běžci.

Ngetichová těsně překonala čas krajanky a předchůdkyně na světovém trůnu Peres Jepchirchirové, která byla od roku 2020 světovou rekordmankou v čistě ženském závodě. Pětadvacetiletá vítězka navázala na lednový triumf na šampionátu v krosu.

Ngetichová zvítězila s padesátisekundovým náskokem před krajankou Veronicou Loleovou, třetí skončila Florence Niyonkuruová ze Rwandy. Absolutní maximum Ngetichové ze závodů společných s muži má hodnotu 1:03:04, což ji řadí na druhé místo historických tabulek o dvanáct sekund za Etiopanku Letesenbet Gideyovou.

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Mäki obsadila na MS v silničních bězích na míli 24. místo
Zdroj: ČT sport

Sasínek Mäki byla na MS v silničních bězích na míli čtyřiadvacátá

Jediná česká účastnice MS v silničních bězích v Kodani Kristiina Sasínek Mäki obsadila v sobotu v běhu na jednu míli 24. místo. Sedmá žena z patnáctistovky na srpnovém mistrovství Evropy zaběhla v hromadném závodě s téměř pěti desítkami soupeřek čas 4:38,39.

Sasínek Mäki byla výrazně rychlejší než v květnu v Poděbradech, kde v taktickém závodě časem 4:49,53 získala svůj první titul mistryně republiky na silnici. K ustanovení českého rekordu nicméně potřebovala běžet pod 4:30.

Pro zlato si v nejlepším letošním světovém čase 4:22,74 doběhla Francouzka Agathe Guillemotová, úřadující halová mistryně Evropy na 1500 m z loňského roku. Závod mužů vyhrál výkonem 3:51,80 Němec Robert Farken a částečně si vynahradil zklamání z Birminghamu, kde navzdory medailovým ambicím obsadil deváté místo.

Na pětikilometrové trati se favorizovaný Jakob Ingebrigtsen musel sklonit před Dawitem Searem z Eritrey. Jednadvacetiletý Afričan se národním rekordem 12:56 zařadil na sedmé místo v historickém pořadí a před norskou hvězdou zvítězil o tři sekundy. Dvojnásobný olympijský šampion Ingebrigtsen se dostal pod 13 minut jako celkově dvanáctý muž a třetí Evropan po Francouzích Jimmym Gressierovi (12:51) a Yannu Schrubovi (12:56). Přesně 13 minut potřeboval k uběhnutí trati bronzový medailista a vítězův krajan Saymon Amanuel.

Ženskou šampionkou se stala Likina Amebawová z Etiopie. Osmadvacetiletá běžkyně na rozdíl od Ingebrigtsena navázala na titul z dráhového závodu na nedávném ultimátním šampionátu v Budapešti.

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