Atletika

ŽIVĚUltimátní MS v atletice. Štefela nepřeskočil 222 cm


13. 9. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Ultimátní MS v atletice
Zdroj: ČT sport

Program ultimátního světového šampionátu v atletice vrcholí. Jan Štefela ve finále výškařů nezazářil, nepřeskočil 222 cm a děleným sedmým místem nevylepšil dojem z nevydařené sezony. Na čtvrtce překážek vládli Alison dos Santos a trochu překvapivě Jasmine Jonesová. Do akce jdou na stadionu v Budapešti mimo jiné trojskokanky, půlkaři a také sprinterky a sprinteři na trati 200 metrů. Přímý přenos sledujte na ČT sport.

Nejlepší český atlet loňského roku Štefela musel opravovat už na úvodní výšce 217 centimetrů. Když laťku položili na stojany o pět centimetrů výše, třikrát ji shodil. Na téže úrovni vedle něj vypadl jen Američan Tyus Wilson, který rovněž na 217 cm jednou opravoval. Se Štefelou se tak v osmičlenném startovním poli dělil o pozici na chvostu.

Ve velmi očekávaném finále závodu mužů na 400 m překážek vyhrál suverén poslední doby Brazilec Alison dos Santos. Světový rekordman opět dokázal stlačit čas pod 46 sekund, zvítězil za 45,98 a porazil své největší konkurenty Raie Benjamina a Karstena Warholma.

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Dos Santos vyhrál v souboji titánů čtvrtku překážek
Zdroj: ČT sport

Ženám na dlouhých překážkách vládla Američanka Jonesová. Úřadující vicemistryně světa si výborně rozvrhla síly a svým nejlepším výkonem sezony 52,45 porazila o 13 setin evropskou šampionku Emmu Zapletalovou.

Třetí doběhla nedávná vítězka Diamantové ligy Anna Cockrellová z USA (53,09). Čtvrtým místem se s kariérou rozloučila šestatřicetiletá Američanka Dalilah Muhammadová, olympijská vítězka z Ria 2016.

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Jonesová porazila na 400 m překážek Zapletalovou
Zdroj: ČT sport

V oštěpu triumfoval lídr letošní sezony Rumeš Tharanga Pathirage. Třiadvacetiletý Srílančan se ve třetí sérii výkonem 87,11 metru dostal do čela a prvenství potvrdil závěrečným čtvrtým pokusem dlouhým 91,09 metru.

Nedělní program ultimátního MS v atletice

18:08 400 m př., Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, M – FINÁLE
18:18 200 m, M – semifinále
18:36 400 m př., M – FINÁLE
18:44 200 m, Ž – semifinále
19:04 výška, M – FINÁLE (Štefela)
19:10 5000 m, Ž – FINÁLE
19:34 trojskok, Ž – FINÁLE
19:41 800 m, M – FINÁLE
19:53 4x400 m mix – FINÁLE
20:10 1500 m, M – FINÁLE
20:38 200 m, M – FINÁLE
20:49 200 m, Ž – FINÁLE

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