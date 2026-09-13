Program ultimátního světového šampionátu v atletice vrcholí. Jan Štefela ve finále výškařů nezazářil, nepřeskočil 222 cm a děleným sedmým místem nevylepšil dojem z nevydařené sezony. Na čtvrtce překážek vládli Alison dos Santos a trochu překvapivě Jasmine Jonesová. Do akce jdou na stadionu v Budapešti mimo jiné trojskokanky, půlkaři a také sprinterky a sprinteři na trati 200 metrů. Přímý přenos sledujte na ČT sport.
Nejlepší český atlet loňského roku Štefela musel opravovat už na úvodní výšce 217 centimetrů. Když laťku položili na stojany o pět centimetrů výše, třikrát ji shodil. Na téže úrovni vedle něj vypadl jen Američan Tyus Wilson, který rovněž na 217 cm jednou opravoval. Se Štefelou se tak v osmičlenném startovním poli dělil o pozici na chvostu.
Ve velmi očekávaném finále závodu mužů na 400 m překážek vyhrál suverén poslední doby Brazilec Alison dos Santos. Světový rekordman opět dokázal stlačit čas pod 46 sekund, zvítězil za 45,98 a porazil své největší konkurenty Raie Benjamina a Karstena Warholma.
Ženám na dlouhých překážkách vládla Američanka Jonesová. Úřadující vicemistryně světa si výborně rozvrhla síly a svým nejlepším výkonem sezony 52,45 porazila o 13 setin evropskou šampionku Emmu Zapletalovou.
Třetí doběhla nedávná vítězka Diamantové ligy Anna Cockrellová z USA (53,09). Čtvrtým místem se s kariérou rozloučila šestatřicetiletá Američanka Dalilah Muhammadová, olympijská vítězka z Ria 2016.
V oštěpu triumfoval lídr letošní sezony Rumeš Tharanga Pathirage. Třiadvacetiletý Srílančan se ve třetí sérii výkonem 87,11 metru dostal do čela a prvenství potvrdil závěrečným čtvrtým pokusem dlouhým 91,09 metru.
Nedělní program ultimátního MS v atletice
Nedělní program ultimátního MS v atletice
18:08 400 m př., Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, M – FINÁLE
18:18 200 m, M – semifinále
18:36 400 m př., M – FINÁLE
18:44 200 m, Ž – semifinále
19:04 výška, M – FINÁLE (Štefela)
19:10 5000 m, Ž – FINÁLE
19:34 trojskok, Ž – FINÁLE
19:41 800 m, M – FINÁLE
19:53 4x400 m mix – FINÁLE
20:10 1500 m, M – FINÁLE
20:38 200 m, M – FINÁLE
20:49 200 m, Ž – FINÁLE