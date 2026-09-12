Tituly na ultimátním MS slaví Werrová i Kitagučiová, Paulinová udržela neporazitelnost

Olympijská vítězka Marileidy Paulinová udržela na ultimátním MS letošní neporazitelnost v běhu na 400 m, vyhrála za 49,07. Mezi oštěpařkami byla nejlepší Japonka Haruka Kitagučiová. Svěřenkyně Jana Železného zvítězila v národním rekordu 68,92 m. Strhující bitvu v závodu na 800 metrů vyhrála Švýcarka Audrey Werrová. Stovku ovládla v nejlepším letošním čase 10,62 Američanka Melissa Jeffersonová Woodenová. Stejnou trať prolétl nejrychleji její krajan Kenneth Bednarek.
Ve finále čtvrtkařek chyběla česká hvězda Lurdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa doběhla v pátek ve svém semifinále na nové akci pro elitní atlety sedmá a celkově obsadila 13. místo.
Paulinová po náběhu do cílové rovinky smazala ztrátu na soupeřky před sebou a nakonec zvítězila s náskokem 21 setin před evropskou šampionkou z Birminghamu Norkou Henriette Jaegerovou. Triumfem na stadionu, kde v roce 2023 slavila světový titul, si zajistila lukrativní prémii 150 000 dolarů (asi 3,1 milionu korun).
Závod čtvrtkařů ovládl mistr světa z Tokia Collen Kebinatshipi. Dvaadvacetiletý reprezentant Botswany zvítězil v národním rekordu 43,39. O setinu zaostal za nejlepším světovým výkonem roku Nigerijce Samuela Ogaziho. V historických tabulkách je Kebinatshipi pátý. Druhý doběhl za 44,15 Američan Rai Benjamin, kterého v neděli čeká závod na 400 metrů překážek.
Kitagučiová se v letošní sezoně spíše trápila a jediné vítězství na mezinárodní scéně si připsala až nedávno na Diamantové lize v Lausanne. V Budapešti, kde před třemi lety ještě pod vedením jiného českého kouče Davida Sekeráka vybojovala světové zlato, poslala druhým pokusem oštěp do vzdálenosti 68,92. O více než tři metry si vylepšila letošní maximum a vlastní japonský rekord překonala o více než 1,5 metru.
O 87 centimetrů porazila osmnáctiletou Číňanku Jen C’-i, která se v květnu blýskla druhým nejdelším hodem všech dob 71,74 metru. Často zraněná čínská oštěpařka absolvovala jen dva pokusy, pak ze soutěže odstoupila.
Výsledky Ultimate Championship v atletice
Výsledky Ultimate Championship v atletice
Muži:
100 m (vítr -0,6 m/s): 1. Bednarek (USA) 9,85, 2. Seville (Jam.) 9,90, 3. Baker (USA) 9,93.
400 m: 1. Kebinatshipi (Botsw.) 43,39, 2. Benjamin (USA) 44,15, 3. Richards (Trin.) 44,23.
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 835, 2. Sarabojukov (Bulh.) 834, 3. Ehammer (Švýc.) 807.
Ženy:
100 m: 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,62, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 10,74, 3. Richardsonová (USA) 10,76.
400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,07, 2. Jaegerová (Nor.) 49,28, 3. Pryceová (Jam.) 49,56.
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:55,88, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,26, 3. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:56,74.
1500 m: 1. Kazimierská (Pol.) 3:57,55, 2. Hunterová Bellová (Brit.) 3:57,72, 3. Hiltzová (USA) 3:58,16.
Tyč: 1. Morrisová, 2. H. Mollová (obě USA) obě 490, 3. Moserová (Švýc.) 485.
Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 68,92, 2. Jen C’-i (Čína) 68,05, 3. Ruizová Hurtadová (Kol.) 64,84.