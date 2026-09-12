Atletika

Tituly na ultimátním MS slaví Werrová i Kitagučiová, Paulinová udržela neporazitelnost


12. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Olympijská vítězka Marileidy Paulinová udržela na ultimátním MS letošní neporazitelnost v běhu na 400 m, vyhrála za 49,07. Mezi oštěpařkami byla nejlepší Japonka Haruka Kitagučiová. Svěřenkyně Jana Železného zvítězila v národním rekordu 68,92 m. Strhující bitvu v závodu na 800 metrů vyhrála Švýcarka Audrey Werrová. Stovku ovládla v nejlepším letošním čase 10,62 Američanka Melissa Jeffersonová Woodenová. Stejnou trať prolétl nejrychleji její krajan Kenneth Bednarek.

Ve finále čtvrtkařek chyběla česká hvězda Lurdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa doběhla v pátek ve svém semifinále na nové akci pro elitní atlety sedmá a celkově obsadila 13. místo.

Paulinová po náběhu do cílové rovinky smazala ztrátu na soupeřky před sebou a nakonec zvítězila s náskokem 21 setin před evropskou šampionkou z Birminghamu Norkou Henriette Jaegerovou. Triumfem na stadionu, kde v roce 2023 slavila světový titul, si zajistila lukrativní prémii 150 000 dolarů (asi 3,1 milionu korun).

Závod čtvrtkařů ovládl mistr světa z Tokia Collen Kebinatshipi. Dvaadvacetiletý reprezentant Botswany zvítězil v národním rekordu 43,39. O setinu zaostal za nejlepším světovým výkonem roku Nigerijce Samuela Ogaziho. V historických tabulkách je Kebinatshipi pátý. Druhý doběhl za 44,15 Američan Rai Benjamin, kterého v neděli čeká závod na 400 metrů překážek.

Nahrávám video
Národní japonský rekord oštěpařky Haruky Kitagučiové
Zdroj: ČT sport

Kitagučiová se v letošní sezoně spíše trápila a jediné vítězství na mezinárodní scéně si připsala až nedávno na Diamantové lize v Lausanne. V Budapešti, kde před třemi lety ještě pod vedením jiného českého kouče Davida Sekeráka vybojovala světové zlato, poslala druhým pokusem oštěp do vzdálenosti 68,92. O více než tři metry si vylepšila letošní maximum a vlastní japonský rekord překonala o více než 1,5 metru.

O 87 centimetrů porazila osmnáctiletou Číňanku Jen C’-i, která se v květnu blýskla druhým nejdelším hodem všech dob 71,74 metru. Často zraněná čínská oštěpařka absolvovala jen dva pokusy, pak ze soutěže odstoupila.

Výsledky Ultimate Championship v atletice

Muži:

100 m (vítr -0,6 m/s): 1. Bednarek (USA) 9,85, 2. Seville (Jam.) 9,90, 3. Baker (USA) 9,93.

400 m: 1. Kebinatshipi (Botsw.) 43,39, 2. Benjamin (USA) 44,15, 3. Richards (Trin.) 44,23.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 835, 2. Sarabojukov (Bulh.) 834, 3. Ehammer (Švýc.) 807.

Ženy:

100 m: 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,62, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 10,74, 3. Richardsonová (USA) 10,76.

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,07, 2. Jaegerová (Nor.) 49,28, 3. Pryceová (Jam.) 49,56.

800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:55,88, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,26, 3. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:56,74.

1500 m: 1. Kazimierská (Pol.) 3:57,55, 2. Hunterová Bellová (Brit.) 3:57,72, 3. Hiltzová (USA) 3:58,16.

Tyč: 1. Morrisová, 2. H. Mollová (obě USA) obě 490, 3. Moserová (Švýc.) 485.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 68,92, 2. Jen C’-i (Čína) 68,05, 3. Ruizová Hurtadová (Kol.) 64,84.

Přečtěte si také

Manuel na novém ultimátním šampionátu finále uniklo, Myslyvčuk byl pátý

Manuel na novém ultimátním šampionátu finále uniklo, Myslyvčuk byl pátý
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.