Afrika poprvé v historii uspořádá atletické MS

Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe. V roce 2029 ho bude hostit keňské Nairobi. O dva roky později se atleti sejdou v Mnichově. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla rada Světové atletiky.
Prezident Světové atletiky Sebastian Coe ocenil kvalitu všech zájemců o organizování vrcholné globální atletické akce v nejbližších volných termínech. „Dnešním rozhodnutím rady pokračujeme v naplňování své mise celosvětového rozvoje atletiky díky tomu, že se příští tři světové šampionáty v atletice uskuteční v Asii, Africe a Evropě,“ uvedl. Nejbližší mistrovství světa bude příští rok hostit Peking.
Africká země bude mít jako pořadatel seniorského MS premiéru. Na kontinentu se ale už konala řada jiných velkých akcí pod hlavičkou Světové atletiky, naposledy letos botswanské Gaborone hostilo štafetový mítink World Relays. V Nairobi se v roce 2017 uskutečnilo dorostenecké mistrovství světa a o čtyři roky později juniorský světový šampionát.
Nyní dostala keňská metropole důvěru pro vrcholný podnik. „Nairobi představilo přesvědčivou a emotivní kandidaturu a vzít mistrovství světa v atletice poprvé do Afriky bude historická věc. Keňa je jeden z největších atletických národů. Bylo důležité, aby atletické mistrovství světa zavítalo do Afriky, když budeme mít toho pravého pořadatele, tu správnou kandidaturu a vhodné okolnosti. Nairobi důrazně ukázalo, že tohle je jeho chvíle,“ uvedl Coe.
Vyzdvihl velké postavy keňské atletiky, jako jsou například běžci Faith Kipyegonová, Eliud Kipchoge nebo David Rudisha. Keňa se ale rovněž potýká s řadou dopingových kauz spojených se svými reprezentanty.
V Německu se atletické MS uskuteční potřetí po Stuttgartu 1993 a Berlínu 2009. Za pět let šampionát přivítá Olympijský stadion v Mnichově, kde se v roce 2022 v rámci multisportovní akce konalo atletické ME. „Německo znovu a znovu ukazuje, že je výjimečný a spolehlivý hostitel vrcholných atletických akcí. Berlín 2009 zůstává jedním z památných ročníků mistrovství světa a od té doby jsme viděli úžasnou podporu tohoto sportu na evropských šampionátech v Berlíně a Mnichově,“ uvedl Coe.
Poslední světový šampionát se konal v roce 2025 v Tokiu, v Evropě bylo atletické MS naposledy o dva roky dříve v Budapešti.