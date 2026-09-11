Atletika

ŽIVĚWorld Athletics Ultimate Championship: Manuel finále uniklo, Myslyvčuk pátý


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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World Athletics Ultimate Championship
Zdroj: ČT sport

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel boj o postup do finále nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti nezvládla. Ve druhém semifinále doběhla sedmá, kladivář Volodymyr Myslyvčuk skončil pátý. O víkendu bude v Budapešti startovat i Jan Štefela. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Halová mistryně světa Manuel doběhla ve druhém semifinále sedmá za 50,52 sekundy, od postupové čtvrté pozice ji dělily dvě desetiny sekundy.

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Manuel do finále čtvrtky na ultimátním šampionátu neprošla
Zdroj: ČT sport

Jednadvacetiletá Manuel v závěru venkovní sezony nedokázala navázat na časy pod 50 sekund, které poměrně pravidelně běhala v jejím úvodu. Ještě na začátku cílové rovinky útočila na postup, ale stejně jako na mistrovství Evropy a ve finále Diamantové ligy pak na nejlepší nestačila.

Její semifinále vyhrála mistryně Evropy Henriette Jaegerová z Norska výkonem 49,64 sekundy. V tom prvním byla nejrychlejší časem 49,58 letos neporažená olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky. Finále se poběží v sobotu.

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Myslyvčuk byl na ultimátním šampionátu pro elitní atlety pátý
Zdroj: ČT sport

Čtvrtý muž srpnového mistrovství Evropy Myslyvčuk si ve zvláštním zkráceném formátu soutěže druhým pokusem dlouhým 78,19 metru zajistil postup mezi šestici nejlepších, kteří mohli pokračovat do třetí série. V té svou pátou pozici nevylepšil a finálové čtvrté kolo už bylo bez něj.

Vyhrál Němec Merlin Hummel (81,46), který po stříbrných medailích na loňském MS i letošním ME získal první velkou trofej. Na ultimátním šampionátu je s ní spojená mimořádně vysoká prémie 150 000 dolarů (asi 3,1 milionu korun).

Naopak zklamáním skončila soutěž pro největšího favorita Ethana Katzberga z Kanady. Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa neměl ani jeden platný pokus, když nejdříve poslal kladivo mimo výseč a pak do sítě. Byl tak osmý a v dalších kolech bleskové soutěže už nepokračoval.

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