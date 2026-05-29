Štefelovi se v Bydhošti nedařilo, skočil jen 215 centimetrů

Jan Štefela má za sebou nevydařený vstup do venkovní sezony. Na mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour v Bydhošti překonal bronzový výškař z loňského mistrovství světa jen 215 centimetrů a skončil šestý. Nejlepší český atlet uplynulého roku porazil pouze Mexičana Edgara Riveru, který nezdolal ani základní výšku.
Soutěž výškařů měla v Bydhošti nízkou úroveň, ačkoliv v ní vedle Štefely startovali další dva závodníci s osobními rekordy přes 230 centimetrů. Vyhrál halový vicemistr světa Erik Portillo z Mexika, který jako jediný zdolal 224 centimetrů. Štefela napodruhé uspěl na 215, na další postupné výšce 220 centimetrů už ztroskotal.
Druhou příčku obsadila v Bydhošti oštěpařka Nikol Tabačková, která se připravuje pod vedením světové rekordmanky Barbory Špotákové. Hodila 59,21 metru a porazila ji jen olympijská šampionka z Ria 2016 Chorvatka Sara Kolaková (61,42). V mužském oštěpu byl Martin Konečný pátý za 75,24 metru. Vyhrál Jihoafričan Douw Smit (84,57).
Výsledky atletického mítinku v Bydhošti
Muži:
400 m: 1. Phijffers (Niz.) 45,04, 800 m: 1. Pattison (Brit.) 1:45,58, 1500 m: 1. Bloudek (Chorv.) 3:38,52, .. 10. Sasínek 3:40,80, Davidík (oba ČR) – nedokončil, 110 m př. (+0,7 m/s): 1. Britt (USA) 13,10, 400 m př.: Chalmers (Brit.) 48,71, výška: 1. Portillo (Mex.) 224, .. 6. Štefela (ČR) 215, tyč: 1. Vloon (Niz.) 572, oštěp: 1. Smit (JAR) 84,57, ... 5. Konečný (ČR) 75,24.
Ženy:
400 m: 1. Bukowiecká (Pol.) 50,12, 800 m: 1. Rosamiliaová (Švýc.) 2:00,73, 1500 m: 1. Kazimierská (Pol.) 3:59,99, .. 7. Sasínek Mäki (ČR) 4:11,25, 100 m př. (-0,2 m/s): 1. Kozáková (Maď.) 12,66, 400 m př.: 1. Diallová (Portug.) 55,27, oštěp: 1. Kolaková (Chorv.) 61,42, 2. Tabačková (ČR) 59,21.