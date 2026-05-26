Daňkův memoriál ve znamení vzpomínek na Bugára: Dálku vyhrál Juška, disk Čeh


před 5 hhodinami
Memoriál Ludvíka Daňka byl ve znamení vzpomínek na Imricha Bugára
Ve znamení vzpomínek na diskařského mistra světa Imricha Bugára se v Turnově už pošestadvacáté konal Memoriál Ludvíka Daňka. Dálkař a český rekordman Radek Juška zde zahájil venkovní sezonu vítězstvím po výkonu 790 centimetrů. Hod diskem, který je hlavní disciplínou tohoto atletického mítinku, ovládl potřetí za sebou světový šampion z roku 2022 Kristjan Čeh ze Slovinska, který zvítězil výkonem 66,71 metru.

Třiatřicetiletý Juška závodil poprvé od únorového halového mistrovství republiky, kde o čtyři centimetry přelétl osmimetrovou hranici a získal jedenáctý halový titul. V Turnově, kde před devíti lety poprvé překonal český rekord, předvedl nejlepší výkon v páté sérii. K osmi metrům mu scházelo deset centimetrů.

Pořadatelé na mítinku, který se koná na počest olympijského šampiona a někdejšího světového rekordmana v hodu diskem Daňka, vzpomínali také na nedávno zesnulého mistra světa z roku 1983 Imricha Bugára, jenž byl manažerem zdejší diskařské soutěže. Pojmenovali po něm diskařský sektor na atletickém stadionu v Turnově. „Určitě si to zasloužil, aby se to po něm jmenovalo, udělal pro mítink strašně moc,“ řekl diskař Marek Bárta.

V závodě diskařů se stejně jako v letech 2024 a 2025 nejvíce dařilo Čehovi, který vyhrál s náskokem 1,75 metru před Rumunem Alinem Alexandruem Firfiricou. Z českých reprezentantů byl nejlepší právě Bárta, jenž výkonem 59,66 metru zůstal daleko za svým osobním i letošním maximem a obsadil pátou příčku.

Výsledky atletického mítinku Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově

Muži
100 m (vítr -1,0 m/s): 1. Stibral (Slavia Praha) 10,58, 300 m: 1. Horák (Univerzita Brno) 32,87, 800 m: 1. Dudycha (Vysoké Mýto) 1:46,29, 400 m př.: 1. Balcar (Hr. Králové) 51,06, koule: 1. Jabůrek (Škoda Plzeň) 18,71, disk: 1. Čeh (Slovin.) 66,71, .. 5. Bárta (Univerzita Brno) 59,66.

Ženy
100 m (-0,2 m/s): 1. Kaděrová (Jablonec) 11,75, 300 m: 1. Šafářová (Olomouc) 37,11, 800 m: 1. Bisová (Kladno) 2:03,76, 100 m př. (+0,4 m/s): 1. Kvasničková (Pardubice) 13,13, dálka: 1. Listunovová (Ukr.) 613.

