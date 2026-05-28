Staněk začne sezonu na Odložilově memoriálu. Už mám mravenečky, říká

Tomáše Staňka čeká první start po sedmi měsících. Sezonu zahájí český koulař na Memoriálu Josefa Odložila v Praze. Po operaci lokte, kterou v zimě vyřešil dlouhodobé problémy, ho nic nebolí, těší se na start a chce ukázat formu z tréninku. Přímý přenos z Odložilova memoriálu sledujte v pondělí na ČT sport a ČT sport Plus.
Šestinásobný medailista z halových šampionátů Staněk naposledy závodil loni v září na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil dvanáctý. Halovou sezonu kvůli chirurgickému zákroku vynechal.
„Cítím se čím dál tím líp. Jsem rád, že už je trochu atletické počasí, že se už nemusí trénovat po halách a v deseti stupních. Že už se může natrénovat kvalita. Bude to otvírák, pro mě je to hlavně o tom, abych navázal na ty tréninky a aktuální formu. Jsem rád, že mě nezlobí loket a ani jiné zdravotní omezení nemám. Těším se. Půjdu po nějakých sedmi měsících do kruhu, takže mám mravenečky už,“ vykládal čtyřiatřicetiletý reprezentant.
Dvacetiminutový zákrok vyřešil potíže, s nimiž se potýkal už od olympijských her 2024 v Paříži. „Furt jsme nevěděli, co s tím. Trochu mě mrzí, že jsem na to nešel dřív,“ posteskl si.
Návrat do tréninku byl bezproblémový. Jen něco málo přes měsíc trvalo, než byl loket stoprocentně fit. „Hned co mě odvezli ze sálu, tak jsem s tím mohl začít hýbat. Za týden jsem měl 90 procent hybnosti. To mě překvapilo,“ vzpomínal Staněk.
Vzhledem k tomu, že nezávodil v hale, odjel o týden dříve na soustředění do Jihoafrické republiky. Cítí se připravený, ale o konkrétním výkonu mluvit nechtěl. „Chtěl bych z toho mít dobrý pocit. Když vyjde počasí, tak to může být výrazně lepší než loni,“ řekl Staněk, jenž před rokem skončil na Odložilově memoriálu druhý výkonem 19,86 metru. Letos by měl být jeho největším soupeřem Ital Nick Ponzio.
Po bronzovém mítinku Kontinentální tour na Julisce plánuje Staněk účast na mítinku Kladno hází a Zlaté tretře. Vrcholem sezony pro něj bude srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. „To je hlavní cíl, aby ta forma byla tam. A chci se vrátit stabilně za 21 metrů,“ doplnil bronzový medailista z ME 2022 v Mnichově.
Vedle Staňka budou hlavními českými hvězdami Odložilova memoriálu bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, český rekordman v dálce Radek Juška, výškařka Michaela Hrubá nebo juniorský mistr Evropy na 400 metrů překážek Michal Rada.
Hlavní program pondělního mítinku začne v 17:00. Hlavním závodem je tradičně běh mužů na 1500 metrů, ve kterém Josef Odložil získal v roce 1964 stříbro na OH v Tokiu. Odpoledne se uskuteční žákovské závody a Dukla mítink zejména pro domácí atlety.