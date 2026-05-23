Půl metru za Špotákovou: Jen C'-i poslala oštěp na 71,74 metru

Čínská oštěpařka Jen C’-i na mítinku Diamantové ligy v Sia-menu předvedla druhý nejdelší hod všech dob 71,74 metru. Den po osmnáctých narozeninách se v historických tabulkách zařadila hned za dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou, jejímuž světovému rekordu z roku 2008 se přiblížila na 54 centimetrů. Světovému rekordu se na dvě setiny sekundy přiblížila i Američanka Masai Russellová v běhu na 100 metrů překážek časem 12,14 sekundy.
Juniorská šampionka z roku 2024 Jen C'-i hned prvním pokusem posunula vlastní juniorský světový rekord téměř o šest metrů a vytvořila i nové maximum Diamantové ligy. Pak soutěž ukončila. Vítězství s přehledem udržela.
Postarala se o první sedmdesátimetrový výkon od května 2021, kdy Polka Maria Andrejczyková vyhrála Evropský vrhačský poháru ve Splitu hodem dlouhým 71,40. Za 71 metrů hodila v historii už jen Kubánka Osleidys Menéndezová v roce 2005 (71,70).
Druhá v Sia-menu skončila Norka Sirgid Borgeová výkonem rovných 65 metrů, třetí příčku obsadila Srbka Adriana Vilagošová (63,64). Stejně jako v neděli v Tokiu se nedařilo olympijské šampionce Haruce Kitagučiové. Japonská oštěpařka pod dohledem nového trenéra Jana Železného jen jednou překonala šedesátimetrovou hranici, ve třetí sérii zapsala 60,08 a skončila sedmá.
Na stovce překážek zazářila olympijská šampionka Russellová. Pětadvacetiletá Američanka si o tři setiny zlepšila osobní rekord z minulé sezony a upevnila si pozici na druhém místě historických tabulek. Před ní zůstává jen Nigerijka Tobi Amusanová výkonem 12,12 sekundy z MS 2022 v Eugene.
Soutěž koulařů vyhrál bronzový olympijský medailista Rajindra Campbell v novém jamajském rekordu 22,34. Světový rekordman a trojnásobný olympijský vítěz Ryan Crouser se do elitního seriálu vrátil výkonem 21,41 a skončil třetí. Předčil ho ještě americký krajan Jordan Geist (21,52).
Souboj elitních běžkyň na 3000 metrů překážek stejně jako minulý týden v Šanghaji vyhrála olympijská vítězka z roku 2021 Peruth Chemutaiová z Ugandy. Rekordem mítinku 8:51,06 nechala o 48 setin za sebou olympijskou vítězku z Paříže Winfred Yaviovou, jež reprezentuje Bahrajn.
Závod na 400 metrů překážek vyhrál mistr světa z roku 2022 Alison dos Santos. Pětadvacetiletý Brazilec navázal na týden starý triumf ze třístovky na Diamantové lize v Šanghaji a časem 46,72 sekundy nechal o desetinu za sebou světového rekordmana Nora Karstena Warholma.
V dálce se blýskl dvojnásobný olympijský šampion Miltiadis Tentoglu z Řecka, který vítězným pokusem dlouhým 846 centimetrů vyrovnal letošní světové maximum halového mistra světa Portugalce Gersona Baldého.
O jedinou českou stopu se na druhém letošním mítinku Diamantové ligy postaral Filip Sasínek, který byl vodičem v závodu na 5000 metrů. Jeho vítězem se stal Etiopan Addisu Yihune v nejlepším letošním světovém výkonu 12:57,32 minuty.
Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy v Sia-menu
Muži:
100 m (vítr +0,2 m/s): 1. Omanyala (Keňa) 9,94, 2. Leotlela (JAR) 10,00, 3. Bromell (USA) 10,03.
400 m: 1. Kebinatshipi (Botsw.) 43,92, 2. Samukonga (Zamb.) 44,04, 3. Nene (JAR) 44,40.
5000 m: 1. Yihune (Et.) 12:57,32, 2. Abdilaahi (Něm.) 12:57,90, 3. Mehary (Et.) 12:58,51, ...Sasínek (ČR) – nedokončil.
110 m př. (+0,5 m/s): 1. Britt (USA) 13,07, 2. Muratake (Jap.) 13,13, 3. Bennett (Jam.) 13,20.
400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 46,72, 2. Warholm (Nor.) 46,82, 3. Dean (USA) 47,75.
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 846, 2. Gayle (Jam.) 832, 3. Sarabojukov (Bulh.) 829.
Koule: 1. Campbell (Jam.) 22,34, 2. Geist 21,52, 3. Crouser (oba USA) 21,41.
Ženy:
200 m (+0,2 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 21,87, 2. Millerová-Uibová (Bah.) 22,04, 3. Battleová (USA) 22,29.
1500 m: 1. Caldwellová (Austr.) 3:57,26, 2. Haylomová (Et.) 3:57,79, 3. Mackayová (USA) 3:58,13.
100 m př. (+0,5 m/s): 1. Russellová (USA) 12,14, 2. Amusanová (Nig.) 12,28, 3. Charltonová (Bah.) 12,37.
3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 8:51,06, 2. Yaviová (Bahr.) 8:51,54, 3. Cherotichová (Keňa) 8:52,53.
Výška: 1. Levčenková 199, 2. Geraščenková (obě Ukr.) 197, 3. Distinová (Jam.) 194.
Disk: 1. Sionová (USA) 68,45, 2. Feng Pin (Čína) 65,03, 3. Van Klinkenová (Niz.) 64,27.
Oštěp: 1. Jen C’-i (Čína) 71,74, 2. Borgeová (Nor.) 65,00, 3. Vilagošová (Srb.) 63,64.