Ve středu do mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu poprvé naskočili také desetibojaři. Z trojité české účasti ale po obnovení zranění vypadl Tomas Järvinen. Nejlepším Čechem je po úvodních třech disciplínách na sedmém místě Vilém Stráský, Ondřej Kopecký uzavírá první dvacítku. Do semifinále čtvrtkařek, kam byla automaticky nasazena Lurdes Gloria Manuel, se nekvalifikovala po nepovedeném běhu Barbora Malíková. Odpolední program sledujte živě od 19:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Juniorský mistr světa z roku 2024 musel po druhém pokusu na dálce odstoupit ze závodu desetibojařů. Järvinen přitom do šampionátu vběhl jako nejlepší z českých reprezentantů. Časem 10,82 sekundy si zajistil pátý nejlepší výkon a 901 bodů. Právě při sprintu ale začal cítit staré zranění, které se následně projevilo i v dálkařském sektoru.
„V polovině stovky jsem ucítil, že mi zatáhl zaďák. Potom už i hlava nechtěla. Druhý pokus na dálce jsem proběhl, protože mi v předposledním kroku píchlo v zaďáku, který byl právě zraněný i předtím. S trenérem jsme si řekli, že to nemá smysl riskovat ještě dál,“ prozradil se slzami v očích Järvinen.
Svůj rozběh na 100 metrů vyhrál letošní čtvrtý sedmibojař halového mistrovství světa Stráský. Za 10,88 sekundy získal 888 bodů a za svým letošním nejlepším výsledkem zaostal o jednu setinu. V dálce si následně vylepšil osobní rekord na 754 centimetrů. Pohoršil si naopak ve vrhu koulí, kde s 14,10 metry zapsal o 16 centimetrů horší výkon než jeho letošní maximum a z průběžné páté pozice poklesl o dvě místa.
Kopecký si zlepšil sezonní maximum na stovce na 11,21, v dálce ale zapsal jen jeden úspěšný pokus za 710 centimetrů. Jeho nejdelší vrh v kouli měřil jen lehce nad 13 metrů, letos si přitom zlepšil osobní rekord na 14,80 metru. Druhou desítku pořadí tak po třech disciplínách uzavřel se ziskem 2325 bodů. Průběžně po třech disciplínách vede úřadující mistr světa Neugebauer, který má na kontě 2819 bodů.
Malíková do semifinále nepostoupila
Česká republiková šampionka zaostala ve svém rozběhu za čtveřicí soupeřek a ani časem 52,43 sekundy nedosáhla na 13 postupových míst. Celkem obsadila až patnáctou příčku a do semifinále evropského šampionátu se tak nepodívá.
„Neběželo se mi dobře, měla jsem tuhé nohy. Posledních 100 nebo 150 metrů jsem je stahovala, ale prostě to nestačilo. S časem nejsem vůbec spokojená, 52,4 je strašné,“ řekla někdejší dorostenecká mistryně světa, která zaostala o 84 setin za svým nejlepším letošním výkonem.
Už v semifinále mužského závodu na 800 metrů padl letitý rekord evropského šampionátu. Výkon 1:43,84 reprezentanta někdejší NDR Olafa Beyera z Prahy z roku 1978 překonal o 35 setin Ir Mark English, který vede letošní evropské tabulky časem 1:42,97. „Do poslední dvoustovky mi zbyla spousta sil, takže to vyšlo parádně,“ pochvaloval si třiatřicetiletý vystudovaný lékař.
Výsledky dopoledního programu ME v atletice 12. srpna
Výsledky dopoledního programu ME v atletice 12. srpna
Muži:
Desetiboj – po třetí disciplíně: 1. Neugebauer (Něm.) 2819 (100 m: 10,90 – dálka: 782 – koule: 17,13), 2. Tesselaar (Niz.) 2690 (10,75 – 767 – 15,11), 3. Skotheim (Nor.) 2638 (10,95 – 780 – 14,45), ...7. Stráský 2567 (10,88 – 754 – 14,10), 20. Kopecký 2325 (11,21 – 710 – 13,09), Järvinen (všichni ČR) nedokončil.
Ženy:
400 m – rozběhy: 1. Eriksenová Aksová (Nor.) 50,83, ...15. Malíková (ČR) 52,43 – nepostoupila.