Atletika

Všechno se sešlo ve správný čas, hlásil zlatý junior Rada a připíše si debut v Diamantové lize


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada si úspěšnou sezonu zpestří premiérovým startem v Diamantové lize. Devatenáctiletý český talent se poprvé mezi atletickou elitou představí v pátek 21. srpna na mítinku v Lausanne.

„Těším se na to hodně. Bude to taková sladká třešnička na konci této povedené sezony,“ řekl Rada České televizi po dnešním příletu z Eugene. Běh na 400 metrů překážek nebude na mítinku Athletissima patřit mezi diamantové disciplíny.

Nahrávám video
Rozhovory s medailisty z juniorského atletického MS
Zdroj: ČT sport

Světové zlato vybojoval Rada v neděli v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy a vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Tehdy mu vítězství uniklo o čtyři setiny.

„Celou přípravu jsem směroval k tomu, že když to nevyšlo před dvěma lety, tak snad to vyjde teď. Takže jsem nesmírně spokojený a šťastný. Do Eugene jsem odjížděl s vidinou jakékoli medaile. Nakonec je to ta nejcennější, takže nemůžu být spokojenější,“ prohlásil Rada.

Nahrávám video
Juniorští šampioni z Eugene jsou doma. Emoce mě pohltily, řekla Krutilová
Zdroj: ČT sport

Svěřenec Jiřího Coufa navázal na loňský juniorský evropský titul. Závod vyhrál o 64 setin před sedmnáctiletým Japoncem Taidžuem Gotem, který v červnu zaběhl světový rekord v kategorii do 18 let. Odchovanec Sokola České Budějovice si vylepšil osobní maximum o 19 setin a z čela juniorských evropských tabulek odsunul téměř 42 let starý výkon Vladimira Budka z někdejšího Sovětského svazu 48,74 sekundy.

„Je to zatím můj nejcennější úspěch, ať už hodnotou závodu, nebo tím časem. Myslím, že se všechno sešlo ve správný čas. V závodě se sešli nejrychlejší kluci na světě. Podmínky nám moc nepřály, vítr byl opravdu silný. Ale podmínky měli všichni stejné,“ konstatoval Rada.

Související články

Další skvělý úspěch české atletiky. Překážkář Rada slaví na juniorském MS zlato

9. 8. 2026

Další skvělý úspěch české atletiky. Překážkář Rada slaví na juniorském MS zlato

Tyčkařka Krutilová je juniorskou mistryní světa

9. 8. 2026

Tyčkařka Krutilová je juniorskou mistryní světa
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.