Všechno se sešlo ve správný čas, hlásil zlatý junior Rada a připíše si debut v Diamantové lize

Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada si úspěšnou sezonu zpestří premiérovým startem v Diamantové lize. Devatenáctiletý český talent se poprvé mezi atletickou elitou představí v pátek 21. srpna na mítinku v Lausanne.
„Těším se na to hodně. Bude to taková sladká třešnička na konci této povedené sezony,“ řekl Rada České televizi po dnešním příletu z Eugene. Běh na 400 metrů překážek nebude na mítinku Athletissima patřit mezi diamantové disciplíny.
Světové zlato vybojoval Rada v neděli v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy a vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Tehdy mu vítězství uniklo o čtyři setiny.
„Celou přípravu jsem směroval k tomu, že když to nevyšlo před dvěma lety, tak snad to vyjde teď. Takže jsem nesmírně spokojený a šťastný. Do Eugene jsem odjížděl s vidinou jakékoli medaile. Nakonec je to ta nejcennější, takže nemůžu být spokojenější,“ prohlásil Rada.
Svěřenec Jiřího Coufa navázal na loňský juniorský evropský titul. Závod vyhrál o 64 setin před sedmnáctiletým Japoncem Taidžuem Gotem, který v červnu zaběhl světový rekord v kategorii do 18 let. Odchovanec Sokola České Budějovice si vylepšil osobní maximum o 19 setin a z čela juniorských evropských tabulek odsunul téměř 42 let starý výkon Vladimira Budka z někdejšího Sovětského svazu 48,74 sekundy.
„Je to zatím můj nejcennější úspěch, ať už hodnotou závodu, nebo tím časem. Myslím, že se všechno sešlo ve správný čas. V závodě se sešli nejrychlejší kluci na světě. Podmínky nám moc nepřály, vítr byl opravdu silný. Ale podmínky měli všichni stejné,“ konstatoval Rada.