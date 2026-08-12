Smolné úterý v Birminghamu. Pád do šuplíku i píchnutí v hamstringu rozptýlily naděje

Naděje i ambice byly jiskřivější než následná realita. Dálkař Petr Meindlschmid na mistrovství Evropy cítil formu, ale ve druhém finálovém skoku ho píchlo v zadním stehenním svalu na pravé noze, který už měl letos v létě zraněný. Nemohl tak usilovat o vylepšení osmé příčky a připustil, že pro něj sezona pravděpodobně skončila. Apolena Švábíková si bolestivě narazila nohu a svou pouť ukončila příliš brzy v kvalifikaci. Přímý přenos středečního dopoledního programu sledujte od 11:20.
První pokus dlouhý 781 dvacetiletému Meindlschmidovi stačil na užší finále, ale u druhého skoku se mu vrátilo staré zranění. Přitom výkon vypadal velmi nadějně. „Píchlo mě v hamstringu. A bohužel už s tím nešlo pak pokračovat, takže jsem nemohl závodit dále, i když jsem měl vlastně další čtyři pokusy,“ uvedl svěřenec Josefa Karase.
Nechtěl, aby pro něj soutěž skončila. „I jsem přemlouval trenéra, abychom ještě ten třetí pokus šli, i s tím, že jsem sotva chodil. Ale trenér mě přesvědčil, že by to nebyl dobrý nápad, že bych si to mohl urvat ještě o něco víc,“ líčil.
Na sedmé místo z ME 2024 v Římě navázal osmou příčkou, i když měl před soutěží nejhorší letošní výkon ze všech dálkařů startujících v Birminghamu. „To umístění se teď už hodnotí dobře. Osmé místo mezi Evropany je super. Jenom mě trošku mrzí ty výkony, v kvalifikaci i teď ve finále,“ řekl juniorský mistr Evropy z loňského roku, který pomýšlel na výkon až k 815 centimetrům. A jeho poslední neměřený pokus naznačoval, že by plány nemusely být úplně mimo.
Před pár lety vlétl do velké atletiky, ačkoliv kombinoval dálku s fotbalem. Poslední dvě sezony ho ale brzdí tělo, před ME absolvoval jen jeden start v hale a dva venku. „Jsem z toho docela unavený, z těch rehabilitací a regenerací. A potom se zpátky do toho dostávat,“ svěřil se.
Před šampionátem ho pravá noha neomezovala, ale v kvalifikaci už bylo problematické stehno tužší a dnes ještě před zraněním znovu. „Možná to bylo takové znamení, že ještě ta noha není připravená na dva kvalitní závody za sebou. Ale dostal jsem se do finále a já jsem to říkal už před finále, že tam dneska nechám všechno kvůli výkonu, klidně i zdraví. Bohužel jsem tam nechal jenom to zdraví bez toho výkonu,“ shrnul Meindlschmid.
Pravděpodobně už letos závodit nebude. „Uvidíme, jak velké to zranění bude. Ještě tady je přece jenom mistrovství České republiky do 23 let. Ale asi to už nebudeme uspěchávat. Myslím si, že tímto pro mě tahle sezona skončila,“ dodal.
Apolena Švábíková doplatila na technickou chybu
Apolena Švábíková dala základ v kvalifikaci tyčkařek bez problémů, ale při prvním pokusu ve výšce 425 cm nezvládla pokus technicky a spadla přímo na zem. „Nevychytala jsme to s odrazem, neroztlačila jsem tyč a spadla jsem přímo do šuplíku na pravou nohu. Bolí mě kotník a celá pravá noha, doufám, že to nebude nic vážného,“ komentovala dvacetiletá česká reprezentantka.
„Snažila jsem se to rozhýbávat, protože jsem cítila, že čím víc stojím, tím to víc tuhne. Ale dalo se to zvládnout, nebyla to nějaká výrazná bolest. Ta se projevila, až jsem potom seděla. Mrzí mě to, ale zdraví je důležitější,“ poznamenala sestra zkušenější sestry Amálie Švábíkové, která musela evropský šampionát vynechat kvůli těhotenství.