Blízko první kladivářské medaile po 76 letech byl Volodymyr Myslyvčuk, který však s posledním „bronzovým“ hodem vyšlápl a skončil čtvrtý. Dvacetiletého Petra Meindlschmida v dálkařském sektoru limitovalo opět stehno a zapsal tak osmé místo. Také Apolena Švábíková po nepříjemném pádu výšku 425 centimetrů nepokořila a do finále se tak mladší sestra české rekordmanky nepodívala. Přímé přenosy z atletického ME sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Ukrajinský rodák hájící české barvy sahal po bronzové medaili. Při závěrečném pokusu za 80 metrů ale přešlápl a s nejlepším výkonem 79,42 metru mu na stupně vítězů scházelo sedm centimetrů. „Bojoval jsem v každém pokusu, sedm centimetrů je v kladivu hodně málo. Mrzí mě to, ale příště přijdu silnější,“ komentoval motivovaně třicetiletý reprezentant.
Mistrem Evropy se poprvé stal Maďar Bence Halász, který se v páté sérii blýskl národním rekordem a nejlepším světovým výkonem roku 84,25 metru. Bronz získal Němec Merlin Hummel, jenž hodil 81,30. Myslyvčuka připravil o medaili Ukrajinec Mychajlo Kochan, který předposledním pokusem poslal kladivo do vzdálenosti 79,49.
V dálkařském sektoru kvůli limitaci obnoveného problému se stehenním svalem skončil na osmém místě dvacetiletý Meindlschmid. Český mladík sice úvodním skokem připsal 7,81 metru, dalšími pokusy ale tuto hranici nepřekonal, neboť se mu obnovilo zranění.
„Při druhém pokusu, když jsem se odrazil z prkna, jsem ucítil na své švihové noze hamstring. Ten stejný, který jsem se snažil před mistrovstvím vyléčit. Mé zranění se asi vrátilo. Nechci to zakřikávat, uvidíme, co řeknou sono a doktoři. Bohužel s tím ale pokračovat nešlo, protože jsem to cítil při každém pohybu,“ přiblížil osudný okamžik a zdravotní komplikace Meindlschmid.
Dálkařům na ME už počtvrté za sebou kraloval Řek Miltiadis Tentoglou. Dvojnásobný olympijský šampion skočil ve čtvrté sérii 844 cm a odsunul na druhé místo Švýcara Simona Ehammera, který předvedl 829 cm. Čtyřmi evropskými tituly v řadě napodobil Tentoglou někdejší německou dálkařskou hvězdu Heike Drechslereovou.
Na prvním zápise a se zraněním skončila také mladší ze sester Švábíkových, Apolena. Při rozběhu na 425 metrech spadla česká tyčkařka do odraziště. „Nevychytala jsem to s odrazem, neroztlačila jsem tyč a spadla přímo do šuplíku na zem a na celou pravou nohu. Bolí mě trošku kotník, snažila jsem se to rozhýbávat, ale ta bolest se projevila, jak jsem začala sedět,“ popsala smolnou situaci.
Stovka patří domácím
Stometrový sprint ovládl Brit Romell Glave a navázal na pondělní triumf krajanky Amy Huntové. Glave zvítězil v čase 10,09 před dalším domácím atletem Jeremiahem Azuem (10,16) a vylepšil dva roky starý bronz. Obhájce zlata a olympijský vítěz z Tokia Ital Marcell Jacobs se ve finále zranil.
Titul mistryně Evropy obhájila na trati 5000 metrů Italka Nadia Battoclettiová. V takticky vedeném závodě v čase 15:37,84 minuty doběhla do cíle před Španělkou Martou Garcíaovou, která byla o dvě sekundy pomalejší. Třetí doběhla další Italka Micol Majoriová.
K úprku Battoclettiová nastoupila zhruba 200 metrů před cílem. V pátek zabojuje také na dvojnásobné trati, ze které má stříbrné medaile z loňského mistrovství světa a olympijských her v Paříži, i minulý evropský titul. Získat zlatý double na 5000 a 10 000 metrů na dvou evropských šampionátech po sobě se ještě žádné ženě nepovedlo.
Výsledky odpoledního programu ME v atletice
Výsledky odpoledního programu ME v atletice
Muži:
100 m (vítr -0,4 m/s): 1. Glave 10,09, 2. Azu (oba Brit.) 10,16, 3. Ansah (Něm.) 10,19.
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 844, 2. Ehammer (Švýc.) 829, 3. Sarabojukov (Bulh.) 826, ...8. Meindlschmid (ČR) 781.
Kladivo: 1. Halász (Maď.) 84,25, 2. Hummel (Něm.) 81,30, 3. Kochan (Ukr.) 79,49, 4. Myslyvčuk (ČR) 79,42.
Ženy:
5000 m: 1. Battoclettiová (It.) 15:37,84, 2. Garcíaová (Šp.) 15:39,98, 3. Majoriová (It.) 15:40,65.
100 m př. (-0,8 m/s): 1. Visserová (Niz.) 12,67, 2. Skrzyszowská (Pol.) 12,67, 3. Baptéová (Fr.) 12,73.
Tyč: 1. Bonninová (Fr.) a Stefanidiová (Řec.) obě 450, ....25. Apolena Švábíková (ČR) 410 – nepostoupila.
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