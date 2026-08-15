Šestý den evropského šampionátu v Birminghamu v dopoledním bloku přinese i pokračování závodu sedmibojařek s Adélou Tkáčovou. V rozběhu na 1500 metrů zabojuje Kristiina Sasínek Mäki. Chodec Albert Kukla byl díky 12. místu nejlepším z českého kvarteta při premiéře půlmaratonu na vrcholné akci. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
S velkým náskokem triumfovali v půlmaratonu Španělé Paul McGrath a María Pérezová. Na dvojnásobné trati, na které se rovněž závodilo poprvé, skončil Jaromír Morávek dvacátý. zvítězili Italové Massimo Stano a Sofia Fioriniová.
Kukla při debutu na velké akci dosáhl času 1:28,01 a na vítěze ztratil téměř pět minut. Ema Klimentová byla jako nejlepší z trojice českých žen patnáctá. Eliška Martínková obsadila patnácté a Alžběta Franklová 28. místo.
Čtyřiadvacetiletý McGrath vylepšil stříbro z Říma, kdy se ještě závodilo na dvacetikilometrové trati. O šest let starší Pérezová zopakovala prvenství z roku 2018, na kontě má i čtyři světové primáty či olympijské stříbro.
O 13 sekund za McGrathem finišoval Ital Francesco Fortunato, třetí v cíli byl jeho krajan Andrea Cosi. Mezi ženami braly medaile druhá Italka Alexandrina Mihaiová a třetí Ukrajinka Ljudmila Oljanovská, jež za Pérezevou zaostaly zhruba o minutu.
Šestatřicetiletý Stano zkompletoval sbírku nejcennějších medailí z OH, MS a ME, každou získal na jiné trati. Pro stříbro si došel Miguel Ángel López, bronz bral Francouz Aurélien Quinion po pozdní penalizaci Maďara Benceho Venyercsána, který dlouho vedl.
Suverénní vítězka ženského závodu Fioriniová stanovila časem 3:15:11 světový rekord a dosáhla v 21 letech životního úspěchu. O více než minutu později dorazil do cíle jediný český zástupce v maratonu Morávek.
Chůze prochází v posledních letech zásadními změnami. Z vrcholných akcí zmizela padesátka, což byla dlouho královská distance pro muže, kterou na MS 2017 a 2019 šly i ženy. Od letošní sezony zavedla Světová atletika jako mistrovské tratě pro obě pohlaví půlmaraton a maraton.
Program ME v atletice
Program ME v atletice
Sobota 15. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 08:20–14:20)
08:30 chodecký půlmaraton, M (Albert Kukla)
08:30 chodecký půlmaraton, Ž (Ema Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová)
08:30 chodecký maraton, M (Jaromír Morávek)
08:30 chodecký maraton, Ž
11:25 dálka, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
12:50 dálka, Ž – kvalifikace
12:55 oštěp, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
13:15 1500 m, Ž – rozběhy (Kristiina Sasínek Mäki)
13:40 4x100 m, Ž – rozběhy
14:00 4x100 m, M – rozběhy
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