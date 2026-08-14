Špotáková stojí za českými atlety na ME. Nemyslím si, že by to kdokoliv z nich podcenil, říká

Barbora Špotáková se zastala českých reprezentantů, kteří se účastní aktuálně mistrovství Evropy. Světová rekordmanka a místopředsedkyně Českého atletického svazu řekla, že kritiku si nezaslouží a že pro ně nezdary v Birminghamu mohou být odrazem k budoucím úspěchům. Její svěřenkyně Nikol Tabačková, která vypadla v kvalifikaci, podle ní možná cítila příliš velkou zodpovědnost.
Každého z českých atletů, kteří se dostali na ME, považuje za výjimečného a obdivuhodného člověka. „Mnozí u toho studují, někteří pracují. Obětují té atletice strašně moc za strašně málo. Takže by měli mít opravdu jenom obdiv a ne snášet prostě odpornou kritiku. To mi přijde, že si absolutně nezaslouží. Já za nimi za všemi stojím. Nemyslím si, že by to kdokoliv z nich nějak podcenil,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka.
Sama dokázala být na šampionátech v nejlepší formě daného roku. To je něco, co čeští atleti na ME nepředvádějí. Sezonní maximum si zlepšil jen dálkař Petr Meindlschmid, jenž většinu roku nezávodil a obsadil osmé místo ve finále, které pro něj kvůli zranění skončilo předčasně. „Já fakt nevím, proč se to prostě nedaří. Teď jsme hodně dole, ale právě o to je to lepší, že se pak můžeš z toho dna odrazit,“ uvedla.
Připomněla, že neúspěchy ke sportovnímu životu patří. „Žádný sportovec, který dosáhl velkých úspěchů, není bez velkých proher. Bez toho to prostě nejde. Možná, že tady všichni, co se jim to nepovedlo, tak směřují brzy k opravdu velkým výkonům, že potřebovali nějakou facku,“ přemítala Špotáková.
Na šampionátu je jako trenérka oštěpařky Tabačkové. Potkává spoustu známých tváří z dob své aktivní kariéry a je pro ni zvláštní, že nezávodí. „Pořád mám pocit, že se mám protahovat, že mám jít rovinky. Je to hrozné. Ale zase je to dobrý signál, že jsem to ještě jako úplně nevzdala,“ usmívala se pětačtyřicetiletá Špotáková, která profesionální kariéru ukončila v roce 2022 na závěr sezony, v níž získala bronz na ME v Mnichově.
Teď už je trenérkou a v podobě Tabačkové dostala do rukou elitní závodnici. Překvapilo ji, jak je tato práce náročná. „Musím uznat, že jsem si myslela, že to trenéři mají daleko jednodušší,“ řekla.
Nemůže počítat s pevnou pracovní dobou. „Píšete plány v noci a furt myslíte na to, co by se mělo udělat. Musíte pořád plánovat. To je to, v čem já mám možná ještě rezervy, protože já nejsem úplně plánovací typ. Je potřeba plánovat soustředění půl roku dopředu a to jsou pro mě takové náročné věci,“ dodala.
Tabačkovou podle ní možná svázala tíha odpovědnosti
S osobním rekordem 61,44 metru rozhodně patřila Tabačková mezi adeptky na finále. Podle Špotákové možná neustála, že na ni česká výprava v zatím neúspěšném šampionátu sázela. „Ona opravdu vypadá dobře. V rozcvičování házela daleko a prostě cítila nějakou velkou zodpovědnost, že ‚já jsem tady první rok a že by bylo fajn, kdyby se to povedlo‘,“ přemítala.
Sama neměla ráda, když se jí dařilo v rozcvičování. Považuje to za ošemetné. První soutěžní hod pak Tabačkové nevyšel a Špotáková si všimla, jak se její svěřenkyně skoro třese. Před šampionátem neočekávala, že by se něco podobného mohlo stát.
„To bylo vlastně to jediné, na co jsem ani nepomyslela, protože jsem si říkala, že už těch velkých závodů zažila víc. Ale asi nikdy na tom možná nebyla takhle dobře,“ řekla. Juniorská mistryně Evropy z roku 2017 Tabačková zažila velké evropské finále v Mnichově 2022, kdy při bronzu Špotákové skončila osmá. O rok později vypadla na MS v kvalifikaci, od té doby se na vrcholnou akci neprobojovala.
Špotáková sama nevěděla, jak osmadvacetileté svěřenkyni během soutěže pomoci. „Já ji zase ještě tak dobře neznám. Na někoho působí uklidňování, na někoho hecování, prostě to je strašně individuální,“ vykládala.
V kvalifikaci je navíc na všechno málo času. „Tam jsou jenom tři hody. První nehodíte, pak druhý a už je ten stres obrovský. V kvaldě vypadnou i větší kalibry. To se stává a je to pravidelné, není to nic zvláštního,“ řekla Špotáková. V kvalifikaci dnes neuspěla například stříbrná olympijská medailistka z Tokia 2021 Maria Andrejczyková z Polska, která letos hodila ke 63 metrům.
Na tribuně byla Špotáková poměrně klidná. „Samozřejmě tep jsem měla vysoký, to se asi dá dohledat. Ale furt jsem věřila, protože to tam má. Prostě je to tady nějaké zakleté. Je to kruté,“ dodala po dalším českém nezdaru.
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