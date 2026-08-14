V Birminghamu pokračuje dalším dnem Mistrovství Evropy v atletice. Ani jedné z českých oštěpařek se nepodařilo napodobit Jakuba Vadlejcha a ve finále budou chybět. Nejlepší pokus předvedla Petra Sičaková hodem 56,09 metru. Kvalifikovat se nepodařilo ani tyčkařům, Dan Bárta i David Holý ztroskotali na výšce 545 centimetrů. Postup unikl i oběma čtvrtkařským štafetám.
Kvalifikace oštěpařkám nevyšla. Vicemistryně Evropy z roku 2018 Ogrodníková na první velké akci po mateřské pauze hodila 55,87 metru a skončila devátá ve skupině A. Tabačková v ní obsadila výkonem 52,41 třinácté místo. Ve skupině B bojovala o postup posledním pokusem Petra Sičaková. Zlepšení na 56,09 metru ale na první dvanáctku nestačilo.
„Jsem z toho zklamaná, protože v rozcvičování to bylo dobré. Dneska jsem to pokazila. Věřila jsem, že ten limit hodím. Ale bohužel,“ řekla Ogrodníková. Bronzová olympijská medailistka z Paříže kombinuje atletickou kariéru s péčí o ročního syna. „Na to se nemůžu vymlouvat. Hážu letos tak, jak hážu. Příprava nebyla taková jako ty roky předtím. Udělala jsem maximum pro to, aby to dneska bylo dobré. Bohužel mi to nevyšlo. Určitě mě to někam posune,“ prohlásila pětatřicetiletá oštěpařka.
Tabačková v sezoně jako jediná z české trojice překonala 61 metrů, což byl limit stanovený pro postup do finále, v Birminghamu se ke svému letošnímu maximu ale nepřiblížila.
„Sezona byla super a zrovna závod, který si přejete nejvíc, se nepovede. To je to nejhorší, co může být. Nezvládla jsem to psychicky. Byla jsem nervózní, hrozně se mi třásly nohy,“ řekla Tabačková. „Zradila mě hlava. V rozcvičování to bylo super, bylo tam pár hezkých hodů,“ uvedla svěřenkyně světové rekordmanky Barbory Špotákové.
Ženská štafeta na 4x400 metrů nastoupila bez halové světové šampionky Lurdes Glorie Manuel, která se soustředí na sobotní finále závodu jednotlivkyň. Na konečné 11. místo vytáhla české kvarteto finišmanka Barbora Malíková, která jako jediná z týmu běžela v Birminghamu individuální závod. S Terezou Petržilkovou, Ladou Vondrovou a Nikolou Bisovou zaostaly časem 3:29,47 za postupem o dvě a půl sekundy.
Čtvrtkaři Ondřej Loupal, Ondřej Horáček, Matěj Krsek a Milan Ščibráni obsadili s výkonem 3:03,72 poslední 14. místo poté, co byly dvě štafety diskvalifikovány.