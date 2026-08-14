Atletika

SOUHRNLetité maximum Jarmily Kratochvílové odolalo, zlato na 800 m slaví Werrová


14. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Sledované finále na 800 m žen ovládla Švýcarka Werrová
Zdroj: ČT sport

Vrcholem pátečního finálového programu byl závod žen na 800 metrů. Světový rekord Jarmily Kratochvílové sice nakonec nepadl, „alespoň“ v rekordu šampionátu zvítězila Švýcarka Audrey Werrová. Ta triumfovala poté, co se po pádu v semifinále dostala do finále až dodatečně.

Dvaadvacetiletá Werrová, jež se letos přiblížila letitému historickému maximu Kratochvílové 1:53,28 na 52 setin, si ve finále počínala nejodvážněji. Stupňované tempo vydržela až do konce a odolala náporu domácí olympijské šampionky Keely Hodgkinsonové, kterou hnal vyprodaný třiadvacetitisícový stadion. Britskou rivalku porazila o dvě desetiny. Bronz ve své první sezoně na osmistovce vybojovala Femke Broedersová-Bolová (1:55,54).

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Warholmův suverénní triumf v závodě na 400 metrů překážek
Zdroj: ČT sport

Nor Karsten Warholm má z ME počtvrté za sebou zlato v běhu na 400 metrů překážek, také zaběhl rekord šampionátu – 46,63. Světový rekordman znovu potvrdil, že v Evropě nemá na dlouhých překážkách konkurenci. Olympijský šampion z Tokia a trojnásobný mistr světa navázal na tituly z Berlína 2018, Mnichova 2022 a Říma 2024 a jako první v této disciplíně kraloval na čtyřech evropských šampionátech za sebou. Na tomto ME získal už druhý titul, na začátku týdne pomohl k triumfu norské smíšené štafetě na 4x400 metrů.

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Zlatý skok italského výškaře Gianmarca Tamberiho
Zdroj: ČT sport

Třetí evropský titul za sebou a celkově čtvrtý získal italský výškař Gianmarco Tamberi. Čtyřiatřicetiletý Tamberi ve výškařském finále, které bylo překvapivě bez českého spolufavorita Jana Štefely, nechal zapomenout na nevydařenou sezonu. Do soutěže vstupoval se sezonním maximem 223 centimetrů, ale dnes jako jediný zdolal 232 a odsunul favorizovaného Ukrajince Oleha Doroščuka na druhé místo.

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Finiš běhu na 10 000 metrů žen
Zdroj: ČT sport

Nadia Battoclettiová po titulu na 5000 metrů obhájila na mistrovství Evropy zlato i v závodě na 10 000 metrů. V Birminghamu napodobila dva roky staré úspěchy ze šampionátu v Římě a jako první žena získala double v těchto vytrvaleckých disciplínách na dvou po sobě následujících ME.

Battoclettiová byla jako stříbrná medailistka z OH v Paříži i loňského mistrovství světa velkou favoritkou nejdelšího závodu na dráze. Vyhrála v čase 31:41,17 minuty. Zhruba 300 metrů před cílem nastoupila soupeřkám ze tříčlenné vedoucí skupiny a stejně jako na pětce na její finiš nikdo nedokázal zareagovat. Stříbrná Maureen Kosterová z Nizozemska v cíli ztratila 4,59 sekundy, bronzová Belgičanka Jana van Lentová byla o další zhruba dvě sekundy zpět.

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Finále běhu na 200 m mužů ovládl Ansah
Zdroj: ČT sport

Mužskou dvoustovku vyhrál v čase 19,95 Němec Owen Ansah, jenž tak k bronzu ze stovky přidal na tomto šampionátu druhý sprinterský cenný kov. Zároveň mu ale hrozí čtyřletý zákaz činnosti za odmítnutí dopingového testu 9. července, které popírá.

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Vítězný hod diskem Van Klinkenové
Zdroj: ČT sport

Druhou medaili v Birminghamu vybojovala i Nizozemka Jorinde van Klinkenová, jež po stříbru v kouli vyhrála disk výkonem 67,67 metru. Stejně jako na ME 2024 v Římě, kde měla dvě stříbra, proměnila v pódium oba své vrhačské starty.

Adéle Tkáčové patří po prvním dnu 17. místo

Jedinou českou zástupkyní v pátečním večerním bloku byla sedmibojařka Adéla Tkáčová, které patří po prvním dnu 17. místo.

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Záznam odpoledního programu 5. soutěžního dne ME v atletice
Zdroj: ČT sport

Výsledky 14. srpna na ME v atletice

Muži:

200 m: 1. Ansah (Něm.) 19,95, 2. Hughes (Brit.) 20,16, 3. Desalu (It.) 20,26,....v rozběhu 19. Macík (ČR) 21,22.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,63, 2. Agyekum (Něm.) 47,87, 3. Nezir (Tur.) 48,26.

Výška: 1. Tamberi (It.) 232, 2. Doroščuk (Ukr.), 3. Sioli (It.) oba 230, ...v kvalifikaci 14. Štefela 219, 20. Čudlý 210, Bahník (všichni ČR) neklasifikován.

Ženy:

800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:54,81, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:55,01, 3. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:55,54, ...v rozběhu 26. Štoudková (ČR) 2:01,00.

10 000 m: 1. Battoclettiová (It.) 31:41,17, 2. Kosterová (Niz.) 31:45,76, 3. Van Lentová (Belg.) 31:47,81.

Disk: 1. Van Klinkenová (Niz.) 67,67, 2. Craftová (Něm.) 65,72, 3. Kamgaová (Švéd.) 64,61.

Sedmiboj – po čtvrté disciplíně: 1. Suleková-Schubertová (Pol.) 3968 (100 m př.: 13,29 - výška: 186 - koule: 14,65 - 200 m: 23,84), 2. Dokterová (Niz.) 3944 (13,03 - 174 - 14,75 - 23,05), 3. O'Connorová (Ir.) 3926 (13,30 - 186 - 13,96 - 23,79), ...17. Tkáčová (ČR) 3610 (13,67 - 171 - 12,24 - 23,39).

Kvalifikace s českou účastí:

Muži:

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Karalis (Řec.), Lita Baehre (Něm.), Philtjens (Belg.) všichni 560, ...19. D. Bárta a Holý (oba ČR) oba 525 – nepostoupili.

4x400 m muži – rozběhy: 1. Itálie 2:58,10, ...14. Česko (Loupal, Horáček, Krsek, Ščibráni) 3:03,72 – nepostoupilo.

Ženy:

Oštěp: 1. Hügliová (Švýc.) 62,33, ...15. Sičaková 56,09, 16. Ogrodníková 55,87, 27. Tabačková (všechny ČR) 52,41 – nepostoupily.

4x400 m – rozběhy: 1. Británie 3:22,25, ...11. Česko (Petržilková, Vondrová, Bisová, Malíková) 3:29,47 – nepostoupilo.

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