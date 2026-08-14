Sedmibojařka Tkáčová: Snad jsem si nechala osobáky na druhý den

Jako odměnu vnímá sedmibojařka Adéla Tkáčová už samotnou účast na atletickém mistrovství Evropy. Bronzová medailistka z předloňského juniorského mistrovství světa se do Birminghamu dostala až po odhlášení řady soupeřek, které byly v žebříčku před ní. Se startem nepočítala, ale i tak podává výkony blízko svých osobních rekordů.
Zatím jí patří 17. místo, má za sebou pět soupeřek, další dvě už víceboj vzdaly. „Já bych řekla, že je to takový lepší standard. Je to vždycky kousíček od osobáků. Samozřejmě jsem si přijela pro osobáky, ale doufám, že jsem si je nechala všechny na zítra,“ řekla jednadvacetiletá česká reprezentantka.
Pro druhý den si věří především na rekordy v dálce a závěrečné osmistovce. Vrhy a hody před šampionátem kvůli zranění lokte nemohla trénovat. Přesto ji loket v kouli neomezoval, i když ho měla zatejpovaný. „Musím zaklepat, že loket je v pořádku. Tejp je jenom spíš tak pro jistotu a pro hlavu trošku, ať jsem si jistá, že je to dobré a že se do toho můžu opřít,“ vysvětlila.
Z atmosféry první velké seniorské akce je nadšená. „Já si to naprosto užívám, pro mě je to úplně za odměnu, že jsem se sem dostala. Popravdě čekala jsem, že budu nervóznější, před těmi běhy jsem vůbec nebyla. Na kouli jsem teda byla trošku nervózní, to šlo i trošku potom vidět na výkonu, ale jinak si to hrozně užívám,“ svěřila se.
Má ráda, když ji sleduje spousta lidí. „Já jsem snad nezažila, že bych závodila před vyprodaným stadionem. Ještě slyšet, jak ti lidi fakt jako řvou, je to hustý,“ rozplývala se.
Závodí se soupeřkami, kterým dosud jen fandila. Třeba dvojnásobnou mistryni světa Britku Katarinu Johnsonovou-Thompsonovou, s níž byla ve stejné skupině ve vrhu koulí. „Je to pro mě divné. Jak ji tam hlásili a teď ona šla kolem mě a já jsem si jenom říkala, že jsem na ni vždycky koukala v televizi, už když jsem byla malá. A teď spolu závodíme,“ cenila si Tkáčová.
Když nevěřila v účast na ME ve víceboji, pokusila se na mistrovství republiky zaběhnout ostrý limit na 400 metrů překážek. Titul získala a časem 55,62 sekundy se limitu v disciplíně, které se primárně nevěnuje, přiblížila na 32 setin.
Do budoucna tak nemusí zůstat jen u sedmiboje. „Určitě je to otázka, nad kterou budeme muset hodně přemýšlet. Zatím to určitě budeme zkoušet kombinovat a uvidíme. Třeba jednou to budou překážky. Možná, zatím budeme zkoušet všechno,“ přemítala Tkáčová.
Na mistrovství Evropy byla připravená ještě startovat ve finále ženské štafety na 4x400 metrů, ale tam se její reprezentační kolegyně z rozběhu neprobojovaly. Sama jejich počínání sledovala z plochy, když v rámci sedmiboje skákala do výšky. Pomoci jim tentokrát nemohla.