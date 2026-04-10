Volejbalisté Karlovarska vyhráli v Liberci a mají extraligové finále na dosah

Volejbalisté Karlovarska po prvenství v základní části plní roli favorita i v play-off a jediná výhra je dělí od postupu do finále. Liberec po úterní domácí výhře 3:1 porazili v jeho hale 3:0 a sérii mohou ukončit již v neděli. Západočeši odvrátili Dukle setboly a vybojovali dvě dramatické koncovky 27:25 a 32:30, třetí set už vyhráli rozdílem osmi bodů.
„Byli jsme dnes často dole, ale vždy se dostali zpátky. Měli jsme silnou mentalitu, to rozhodlo,“ zhodnotil italský trenér Karlovarska Stefano Mascia.
I ve druhém semifinále se o největší bodový příděl postaral dvacetiletý smečař Matěj Pastrňák, tentokrát 15 body. Z pozice univerzála Nikolu Gjorgieva zastoupil se 13 body Renars Jansons.
Karlovarsko usiluje o čtvrtý extraligový titul. Druhá série má za sebou teprve jeden duel a v Praze v hale Lvů ho vyhrály České Budějovice 3:1. O druhý semifinálový bod se bude hrát v sobotu na jihu Čech.
Volejbalová extraliga mužů
Semifinále play-off volejbalové extraligy mužů – 2. zápas:
Liberec – Karlovarsko 0:3 (-25, -30, -17)
Nejvíce bodů: Mäkinen 14, M. Kriško 11, Svoboda 8 – Pastrňák 15, Jansons 13, Klimeš a Špulák po 8. Stav série 0:2.
O 5. až 8. místo – odveta:
Odolena Voda – Příbram 3:1 (20, -22, 21, 20)
Nejvíce bodů: Hladík 20, Heiskanen 13, Dvořák 9 – González 18, Michelau 15, Tóth 14. První zápas 2:3, postoupila Odolena Voda.