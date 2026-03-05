Volejbalisté Karlovarska si výhrou 3:0 v Brně zajistili vítězství v základní části extraligy. Druhé České Budějovice podlehly stejně jako minulý týden v semifinále Českého poháru Lvům Praha.
Karlovarsko vyhraje základní část, Lvi zvládli nekonečnou koncovku
Jihostroj ztrácí na Karlovarsko čtyři body a v základní části odehraje už jen jedno utkání s Odolenou Vodou. Západočechy čekají dva zápasy.
Českým Budějovicím nepomohlo v souboji s čerstvým vítězem domácího poháru ani 27 bodů Josefa Leštiny. Zápas trval přes dvě a půl hodiny.
Zlín si upevnil desátou příčku, která jako poslední zaručuje postup do předkola play-off, když porazil jedenácté Benátky nad Jizerou 3:1. Dva zápasy před koncem na ně má tříbodový náskok.
Ani 28 bodů Jana Vodičky nestačilo Ústí nad Labem k úspěchu na palubovce Příbrami, kde poslední tým tabulky prohrál 2:3.
Výsledky 24. kola extraligy volejbalistů
Zlín – Benátky nad Jizerou 3:1 (20, -18, 12, 17)
Nejvíce bodů: Jonah Gilbert 24, Fišer 17, Jackson Gilbert 12 – Perry 16, Šulc 13, Darmois 11.
Brno – Karlovarsko 0:3 (-22, -21, -22)
Nejvíce bodů: Nadaždin 17, Pražák a Janků po 12 – Gjorgiev 19, Pastrňák 14, Klimeš 8.
Kladno – Ostrava 3:1 (-21, 14, 15, 10)
Nejvíce bodů: Svoboda 22, Nejman 17, Zajíček 10 – Chwastyk 10, Mazoch 7, Fachinetti 6.
Beskydy – Odolena Voda 3:2 (-22, 25, 23, -19, 13)
Nejvíce bodů: Sztolarik 27, Koloušek 18, Zelenka 16 – J. Demar 20, Hladík 17, Dvořák a Patočka po 12.
Příbram – Ústí nad Labem 3:2 (21, -22, -22, 22, 16)
Nejvíce bodů: Nevjadomskyj 21, González 15, Tóth 13 - Vodička 28, Koranda a Tibitanzl po 15.
České Budějovice – Lvi Praha 2:3 (-24, -27, 23, 21, -18)
Nejvíce bodů: Leština 27, Brichta 24, Sedláček 15 – Conde 19, Benda 13, Crer 11.