Volejbal

Jihostroj začal semifinále extraligy výhrou na hřišti Lvů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Volejbalisté Českých Budějovic vstoupili vítězně do semifinálové série extraligy na hřišti pražských Lvů. Hráči Jihostroje v úvodním duelu zvládli lépe těsné koncovky závěrečných dvou setů a mistrovský tým porazili 3:1. Druhý zápas série hrané na tři vítězství je na programu v sobotu na jihu Čech.

České Budějovice vyhrály úvodní set 25:21, domácí ale získali druhý poměrem 25:19 a vyrovnali. Ve třetí sadě se ani jednomu z týmů nepodařila delší bodová série a dramatickou koncovku, v níž měli oba soupeři setboly, nakonec vybojovali hosté 28:26. Těsný byl i závěr čtvrtého setu, v němž Lvi vedli 23:21, rozhodující pátou sadu si ale vynutit nedokázali a po prohře 24:26 zápas ztratili.

Tomáš Brichta přispěl k výhře Jihočechů 25 body, nejlépe bodujícím hráčem obhájců titulu byl David Kollátor s 19 body.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří nejlepší tým dlouhodobé části Karlovarsko a Liberec, úvodní zápas vyhráli v úterý Západočeši doma rovněž 3:1.

Semifinále play-off volejbalové extraligy mužů –1. zápas:

Lvi Praha – České Budějovice 1:3 (-21, 19, -26, -24)
Nejvíce bodů: Kollátor 19, Conde 17, Ihnát 9 – Brichta 25, Okolič 13, Calvo a Sedláček po 11.

O 5. až 8. místo úvodní utkání:
Brno – Kladno 3:1 (-23, 21, 21, 20)
Nejvíce bodů: Římal 17, Janků 16, Nadaždin 14 – Svoboda 19, Nejman 13, Zajíček 10.

ČTĚTE TAKÉ

Karlovarsko vyhraje základní část, Lvi zvládli nekonečnou koncovku

5. 3. 2026

Karlovarsko vyhraje základní část, Lvi zvládli nekonečnou koncovku
